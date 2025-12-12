Petrol z ambiciozno rastjo čistega dobička

Nadzorni svet Petrola je potrdil novo strategijo skupine za obdobje 2026–2030. Dokument opredeljuje smer preobrazbe podjetja v multienergetsko družbo in krepi vlogo Petrola kot regionalnega energetskega partnerja.

Strategija do leta 2030 predvideva povečanje dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) na več kot pol milijarde evrov in ustvarjanje približno 300 milijonov evrov čistega dobička, kar je tretjino več, kot naj bi ta znašal prihodnje leto. Pri tem pa naj bi ohranili stabilno razmerje poslovanja neto dolga in EBITDA, ki bo nižje od ena, so sporočili iz družbe.

Nova strategija skupine Petrol temelji na pospešeni energetski tranziciji, rasti proizvodnje energentov iz obnovljivih virov, elektrifikaciji mobilnosti in digitalizaciji storitev. Ključni cilj Petrola je okrepiti svojo prisotnost na regionalnih trgih ter uporabnikom ponuditi celovit nabor energentov in storitev. V ospredju strategije ostajata dolgoročna rast in dobičkonosnost, ki sta tesno povezani z odgovorno rabo naravnih virov in zagotavljanjem zanesljive energetske oskrbe.

Rast produktivnosti in več dividend

Petrol naj bi v petih letih povečal delež bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividend, in sicer na 60 odstotkov. Produktivnost in ustvarjeno dodano vrednost na zaposlenega naj bi povečali na 100.000 evrov.

»Povprečne letne neto naložbe do leta 2030 naj bi znašale približno 150 milijonov evrov, kar bo omogočilo stabilen razvoj jedra poslovanja, hkrati pa tudi hitro širjenje novih poslovnih segmentov, ki vključujejo širok spekter energentov in storitev, prilagojenih potrebam strank v postpandemijskem svetu,« napovedujejo v Petrolu. Naložbe bodo usmerili predvsem v širitev maloprodajne mreže, rast preskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom, razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih virov ter modernizacijo poslovanja. Vlagali bodo tudi v digitalizacijo svojih storitev in procesov.

Načrt za letos

Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2026 predvideva 5,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 350 milijonov evrov EBITDA in skoraj 192 milijonov evrov čistega dobička. Neto naložbe naj bi znašale 150 milijonov evrov, razmerje med neto dolgom in EBITDA pa 1,1. V družbi pojasnjujejo, da bodo načrtovane rezultate za leto dosegli s prodajo 4,2 milijona ton goriv in derivatov, za 670 milijonov evrov trgovskega blaga in storitev, 9,6 teravatne ure zemeljskega plina in 3,4 teravatne ure električne energije končnim odjemalcem.

»V letu 2026 bomo nadaljevali vlaganja v energetsko tranzicijo in digitalizacijo, hkrati pa skrbeli za stabilnost ključnih dejavnosti. V novo poslovno leto vstopamo s premišljenimi koraki za krepitev odpornosti in s poudarkom na projektih, ki ustvarjajo dolgoročno vrednost ter izboljšujejo izkušnjo naših kupcev. Nova strategija 2026–2030 jasno usmerja Petrol na pot multienergetskega podjetja,« je izjavil predsednik uprave Petrola Sašo Berger.

Strategija skupine do leta 2030 predvideva povečanje EBITDA na več kot pol milijarde evrov. FOTO Črt Piksi

Predsednica nadzornega sveta Petrola Vesna Južna pa je dejala, da kljub pritiskom regulatornega okolja v Sloveniji ohranjajo trdno poslovanje in jasno smer razvoja. Predvideni ukrepi po oceni nadzornega sveta zagotavljajo dolgoročno odpornost skupine Petrol in prispevajo k ustvarjanju vrednosti za delničarje.

Z nadaljevanjem vlaganj v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, digitalizacijo poslovanja in projekte, ki dvigujejo uporabniško izkušnjo, bo skupina Petrol še okrepila svoj vodilni položaj v Sloveniji in na trgih Jugovzhodne Evrope.

Novi delavski direktor je z 11. novembrom postal Zoran Gračner.