Petrol ob polletju popravil slab začetek leta

Skupina Petrol je v prvem polletju ustvarila 57,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 24 odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju. Po zelo slabem prvem četrtletju, ko je naftni trgovec v času navala povpraševanja goriva prodajal tudi z izgubo, je tak rezultat tudi pričakovanj. Poslovanje zgolj v drugem četrtletju je bilo že bolje od lanskega, dobiček drugega četrtletja se je namreč medletno povečal za 11 odstotkov in znaša 49 milijonov evrov. Sašo Berger FOTO: Jože Suhadolnik/Delo»Neustrezen regulatorni okvir je pomembno vplival na naše poslovanje, njegove pomanjkljivosti pa so se v marčevskih razmerah še posebej izrazile. Z dodatnimi ukrepi za optimizacijo stroškov smo negativne učinke omejili, vendar jih na ravni polletja nismo mogli nadomestiti. V drugem četrtletju smo ...