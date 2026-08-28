Petrol ob polletju popravil slab začetek leta

Naftni trgovec je v prvem polletju utrpel 25-odstotni padec dobička, ki je posledica težav v prvem četrtletju.
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V Sloveniji se je prodaja goriv povečala za šest odstotkov, na trgih jugovzhodne Evrope za sedem odstotkov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Skupina Petrol je v prvem polletju ustvarila 57,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 24 odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju. Po zelo slabem prvem četrtletju, ko je naftni trgovec v času navala povpraševanja goriva prodajal tudi z izgubo, je tak rezultat tudi pričakovanj.
Poslovanje zgolj v drugem četrtletju je bilo že bolje od lanskega, dobiček drugega četrtletja se je namreč medletno povečal za 11 odstotkov in znaša 49 milijonov evrov.
Sašo Berger FOTO: Jože Suhadolnik/Delo»Neustrezen regulatorni okvir je pomembno vplival na naše poslovanje, njegove pomanjkljivosti pa so se v marčevskih razmerah še posebej izrazile. Z dodatnimi ukrepi za optimizacijo stroškov smo negativne učinke omejili, vendar jih na ravni polletja nismo mogli nadomestiti. V drugem četrtletju smo ...
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