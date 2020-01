Petrol ostaja v igri za hrvaški Crodux

Ljubljana – Nada Drobne Popović ima tri tedne časa za sestavo nove uprave Petrola, ki jo mora nato v celoti potrditi še nadzorni svet. Nova uprava bo morala letos ustvariti več kot sto milijonov evrov čistega dobička in pripraviti novo strategijo družbe, zaradi katere so se nadzorniki razšli s prejšnjim vodstvom.Nadzorni svet Petrola, ki ga zdaj vodi Sašo Berger, je na seji, sklicani v veliki tajnosti, mandat za sestavo uprave je podelil Nadi Drobne Popović, nekdanji prvi nadzornici in sedanji začasni šefinji Petrola, ki naj bi v prihodnje tudi vodila družbo. Do imenovanja nove uprave bodo v upravi še Danijela Ribarič ...