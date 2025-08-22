Petrol polletni dobiček zvišal za polovico

V nadaljevanju preberite:

Petrol je v prvem polletju ustvaril 75,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 52 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Vendar pa po komentarjih uprave družba zaostaja za letošnjimi cilji. Zaostritev regulacije cen v Sloveniji na polletne rezultate še ni imela opaznejšega vpliva, saj se je zgodila tik pred iztekom polletja.

Kako prvo polletje ocenjujeta uprava in nadzorni svet? Kakšna je bila prodaja energentov in trgovskega blaga?

Kje ima Petrol mrežo bencinskih servisov? Na katerih trgih so cene regulirane? Bodo letošnji načrti doseženi?