Petrol predlaga 70 centov dividende

Petrol bo delničarjem na skupščini družbe prihodnji mesec predlagal 0,7 evra bruto dividende na delnico. V primerjavi z lanskim letom bo izplačilo več kot prepolovljeno.

Petrol in Krka sta edini borzni družbi, ki jima je do letos uspelo vsako leto delničarje nagraditi z dividendo, ki je bila vsaj enaka izplačilu v preteklem letu. Krka tako ostaja edina družba, ki ji je uspelo izplačilo delničarjem vsako leto povečati.

Dividendna politika obeh družb je sicer formalno zanihala v prvih letih po uvrstitvi delnic na borzo, ko je bilo izplačilo pogojeno z davčnimi predpisi in sta družbi izplačevali dobičke več preteklih obdobij.

Petrol bo za dividende letos izplačal 29,2 milijona evrov, kar je bistveno več od lanskega dobička skupine.

»Pri predlogu izplačila dividend so bile upoštevane zahtevne poslovne razmere v letu 2022, potrebne investicije, prosti denarni tok, zadolženost družbe, razvojni načrti, višina zadržanih dobičkov preteklih let, ustrezno razmerje neto finančni dolg/EBITDA in likvidnostna situacija,« predlog utemeljujejo pri naftnem trgovcu.

Revidirani rezultati lanskega poslovanja so sicer identični predhodno že objavljenim nerevidiranim podatkom. Naftni trgovec je lani ustvaril 9,456 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 90 odstotkov več kot leto pred tem. Skok prihodkov je posledica višjih cen energentov in prevzema hrvaškega trgovca Crodux. Zaradi regulacij cen energentov in težav hčerinske družbe Geoplin pa je skupina lani utrpela 7,9 milijona evrov izgube iz poslovanja, medtem ko je leto pred tem dobiček iz poslovanja znašal 151 milijonov evrov.

Čisti dobiček skupine, ki pripada delničarjem, je lani znašal vsega 4,52 milijona evrov, potem ko je leta 2021 dosegel 119,08 milijona evrov.