Petrol predlaga 22 evrov dividende na delnico

Skupina Petrol je lani ustvarila 102 milijona evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov več kot lani. Prihodki so, ob izključitvi vpliva računovodskih sprememb zrasli za odstotek. Uprava in nadzorni svet delničarjem predlagata razdelitev 22 evrov bruto dividende na delnico, kar je štiri evre več kot lani.Skupščina delničarjev naftnega trgovca bo 23. aprila (če bodo razmere povezane s koronavirusom dopuščale srečanje delničarjev). Uprava in nadzorni svet delničarjem predlagata, da se za dividende nameni 45,2 milijona evrov, torej slaba polovica lanskega čistega dobička skupine. Delničarji bi tako prejeli 22 evrov ...