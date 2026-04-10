Petrol za 2,5 evra dividende na delnico, Vesna Južna z rezultati ni zadovoljna

Skupina Petrol je lani ustvarila 6,1 milijarde evrov prihodkov oziroma enako kot leta 2024, EBITDA skupine Petrol je dosegel 326,6 milijona evrov, kar je štiri odstotke več kot leto prej in štiri odstotke pod načrtovanimi cilji. Čisti poslovni izid je znašal 174,2 milijona evrov, kar je 3,6 milijona evrov pod načrtovanim, a še vedno za petino več od predlanskega. S ciljem zasledovanja stabilnih donosov za lastnike uprava in nadzorni svet delničarjem predlagata izplačilo dividende 2,5 evra dividende na delnico. Sklic skupščine je po finančnem koledarju predviden za 21. maj.

»V izjemno zahtevnih regulatornih in geopolitičnih razmerah je skupina Petrol dosegla dobre poslovne rezultate, ki pa so ostali pod načrtovanimi, predvsem zaradi zaostrenih regulatornih pogojev na slovenskem trgu,« ugotavljajo v slovenski energetski družbi. Dodajajo, da so leto 2025 zaznamovali visoka geopolitična negotovost, nadaljnja regulacija cen energentov in spremembe na energetskih trgih. V Sloveniji se je regulatorni okvir dodatno zaostril z razširitvijo regulacije marž tudi na avtocestna prodajna mesta.

Večja količinska prodaja

Količinska prodaja naftnih derivatov, zemeljskega plina in električne energije se je povečala, pri čemer se je medletna rast gibala v razponu od približno pet do deset odstotkov. Lani je skupina investirala sto milijonov evrov predvsem za prenovo prodajnih mest, razvoj obnovljivih virov energije, e-mobilnost in digitalizacijo poslovanja.

»Kljub doseženim rezultatom skupine Petrol s celotno situacijo v zvezi s poslovanjem družbe Petrol nisem zadovoljna. Pri nas še vedno ostaja odprto, nerešeno in celo nezakonito določanje višine trgovske marže, ker ta marža ne pokriva naraščajočih stroškov trgovcev (logistike, plač zaposlenih, vzdrževanja ipd.), ki jih imamo z zagotavljanjem preskrbe prodajnih mest z naftnimi derivati. Sedanji način določanja primerne marže trgovcev nam ni znan, zanj ni strokovnih podlag, vemo pa, da dolgoročno ni vzdržen in ne omogoča normalnega razvoja dejavnosti,« je dejala predsednica nadzornega sveta Vesna Južna.

Vpliv regulacije

Predsednik uprave družbe Petrol Sašo Berger je pojasnil, zakaj rezultatov niso dosegli: »Poslovanje skupine Petrol je bilo v letu 2025 pod izrazitim vplivom regulatornih omejitev in spremenjenih razmer na energetskih trgih. V takšnem okolju smo ohranili stabilnost poslovanja, predvsem z rastjo na tujih trgih in doslednim obvladovanjem stroškov. Zaradi omenjenih zunanjih dejavnikov pa postavljenih ciljev nismo v celoti dosegli.«

V Petrolu opozarjajo, da so tudi začetek leta 2026 zaznamovali povečana nestabilnost na energetskih trgih in izzivi pri preskrbi z gorivi. Prav zaradi težav z dobavo goriva sta država in SDH, ki sta skupaj lastnika dobrih 23 odstotkov Petrola, od uprave zahtevala sklic skupščine družbe, na kateri bi lastniki odločali o imenovanju posebnega revizorja – Ernst & Young – zaradi prevetritve več poslov podjetja. Med drugim posle na področju logistike in preskrbe bencinskih servisov ter poslovanje Petrola s Perspektivo FT, družbo Darija in Vesne Južna, ki je solastnica naftnega trgovca. Pa tudi vplivanja zakoncev Južna in zastopnikov Perspektive na poslovanje Petrola.