    Petrol za 2,5 evra dividende na delnico, Vesna Južna z rezultati ni zadovoljna

    Čisti dobiček višji kot predlanskim, a pod načrtovanim. Sklic skupščine je po finančnem koledarju predviden za 21. maj.
    Čisti poslovni izid je lani znašal 174,2 milijona evrov, kar je pod načrtovanim, a za petino višji kot leta 2024. FOTO: Blaž Samec
    Čisti poslovni izid je lani znašal 174,2 milijona evrov, kar je pod načrtovanim, a za petino višji kot leta 2024. FOTO: Blaž Samec
    Maja Grgič
    10. 4. 2026 | 10:20
    10. 4. 2026 | 11:56
    Skupina Petrol je lani ustvarila 6,1 milijarde evrov prihodkov oziroma enako kot leta 2024, EBITDA skupine Petrol je dosegel 326,6 milijona evrov, kar je štiri odstotke več kot leto prej in štiri odstotke pod načrtovanimi cilji. Čisti poslovni izid je znašal 174,2 milijona evrov, kar je 3,6 milijona evrov pod načrtovanim, a še vedno za petino več od predlanskega. S ciljem zasledovanja stabilnih donosov za lastnike uprava in nadzorni svet delničarjem predlagata izplačilo dividende 2,5 evra dividende na delnico. Sklic skupščine je po finančnem koledarju predviden za 21. maj.

    Zakonca Južna zanikata vmešavanje v posle Petrola

    »V izjemno zahtevnih regulatornih in geopolitičnih razmerah je skupina Petrol dosegla dobre poslovne rezultate, ki pa so ostali pod načrtovanimi, predvsem zaradi zaostrenih regulatornih pogojev na slovenskem trgu,« ugotavljajo v slovenski energetski družbi. Dodajajo, da so leto 2025 zaznamovali visoka geopolitična negotovost, nadaljnja regulacija cen energentov in spremembe na energetskih trgih. V Sloveniji se je regulatorni okvir dodatno zaostril z razširitvijo regulacije marž tudi na avtocestna prodajna mesta.

    Večja količinska prodaja

    Količinska prodaja naftnih derivatov, zemeljskega plina in električne energije se je povečala, pri čemer se je medletna rast gibala v razponu od približno pet do deset odstotkov. Lani je skupina investirala sto milijonov evrov predvsem za prenovo prodajnih mest, razvoj obnovljivih virov energije, e-mobilnost in digitalizacijo poslovanja.

    »Kljub doseženim rezultatom skupine Petrol s celotno situacijo v zvezi s poslovanjem družbe Petrol nisem zadovoljna. Pri nas še vedno ostaja odprto, nerešeno in celo nezakonito določanje višine trgovske marže, ker ta marža ne pokriva naraščajočih stroškov trgovcev (logistike, plač zaposlenih, vzdrževanja ipd.), ki jih imamo z zagotavljanjem preskrbe prodajnih mest z naftnimi derivati. Sedanji način določanja primerne marže trgovcev nam ni znan, zanj ni strokovnih podlag, vemo pa, da dolgoročno ni vzdržen in ne omogoča normalnega razvoja dejavnosti,« je dejala predsednica nadzornega sveta Vesna Južna.

    Vpliv regulacije

    Predsednik uprave družbe Petrol Sašo Berger je pojasnil, zakaj rezultatov niso dosegli: »Poslovanje skupine Petrol je bilo v letu 2025 pod izrazitim vplivom regulatornih omejitev in spremenjenih razmer na energetskih trgih. V takšnem okolju smo ohranili stabilnost poslovanja, predvsem z rastjo na tujih trgih in doslednim obvladovanjem stroškov. Zaradi omenjenih zunanjih dejavnikov pa postavljenih ciljev nismo v celoti dosegli.«

    V Petrolu opozarjajo, da so tudi začetek leta 2026 zaznamovali povečana nestabilnost na energetskih trgih in izzivi pri preskrbi z gorivi. Prav zaradi težav z dobavo goriva sta država in SDH, ki sta skupaj lastnika dobrih 23 odstotkov Petrola, od uprave zahtevala sklic skupščine družbe, na kateri bi lastniki odločali o imenovanju posebnega revizorja – Ernst & Young – zaradi prevetritve več poslov podjetja. Med drugim posle na področju logistike in preskrbe bencinskih servisov ter poslovanje Petrola s Perspektivo FT, družbo Darija in Vesne Južna, ki je solastnica naftnega trgovca. Pa tudi vplivanja zakoncev Južna in zastopnikov Perspektive na poslovanje Petrola. 

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Razpis

    Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

    Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska kriza

    Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

    Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kvantne tehnologije

    Nov center za uporabne kvantne tehnologije

    Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več

