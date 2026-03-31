Petrol lani ob enakih prihodkih povečal čisti dobiček za petino

Skupina Petrol je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 6,14 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,5 odstotka več kot predlanskim. Čisti dobiček je bil s 174,2 milijona evrov za 19 odstotkov višji, a pod načrtom. Nadzorni svet je soglasno sklenil, da je družba ob nedavnem skoku povpraševanja po gorivih ravnala skrbno in odgovorno.

Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 224,8 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot predlanskim, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je bil s 326,6 milijona evrov višji za štiri odstotke, je v ponedeljek pozno zvečer prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Petrol.

Nerevidirano poročilo je bilo objavljeno po seji nadzornega sveta, ki je ocenil, da so »glede na zahtevne regulatorne okoliščine« doseženi poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi.

Vsi očitki na račun družbe Petrol, da je zaradi predvolilnega obdobja delovala politično motivirano, so povsem neutemeljeni, je zapisala Vesna Južna. FOTO: Dejan Javornik

Nadzorni svet je obenem po seznanitvi s poročilom uprave glede problematike oskrbe maloprodajnih mest z gorivi v marcu ugotovil, da so na nastanek motenj pri oskrbi goriv na prodajnih mestih odločilno vplivali spremenjene geopolitične razmere, cenovna neusklajenost z okoliškimi državami, neustrezen mehanizem oblikovanja maloprodajnih cen, izrazito povečano čezmejno povpraševanje, nenadna povečana prodaja kurilnega olja kmetijstvu, špekulativno kopičenje zalog pri končnih kupcih in pričakovanja nadaljnjih podražitev.

Nadzorniki so ob očitkih, ki letijo na Petrol, soglasno sprejeli sklep, da so se uprava in zaposleni družbe na spremenjene razmere odzvali skrbno, strokovno in odgovorno.

Vesna Južna: Očitki neutemeljeni

»Vsi očitki na račun družbe Petrol, da je zaradi predvolilnega obdobja delovala politično motivirano, so povsem neutemeljeni. Zaradi najnižjih cen v primerjavi s sosednjimi državami in posledičnega kopičenja zalog s strani kupcev bi se v enaki situaciji znašli tudi, če ne bi šlo za predvolilni čas. Pomembno je poudariti, da je Petrol deloval odgovorno in skrbno, saj je dobavljal gorivo tudi drugim slovenskim naftnim trgovcem in naredil vse, kar je bilo v njegovi moči za zagotovitev stabilne oskrbe,« je zapisala predsednica nadzornega sveta Vesna Južna.