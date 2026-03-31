    Petrol lani ob enakih prihodkih povečal čisti dobiček za petino

    Nadzorni svet je soglasno sklenil, da je družba ob nedavnem skoku povpraševanja po gorivih ravnala skrbno in odgovorno.
    Nerevidirano poročilo je bilo objavljeno po seji nadzornega sveta, ki je ocenil, da so »glede na zahtevne regulatorne okoliščine« doseženi poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi. FOTO: Leon Vidic
    Nerevidirano poročilo je bilo objavljeno po seji nadzornega sveta, ki je ocenil, da so »glede na zahtevne regulatorne okoliščine« doseženi poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi. FOTO: Leon Vidic
    STA
    31. 3. 2026 | 09:02
    31. 3. 2026 | 09:16
    2:43
    A+A-

    Skupina Petrol je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 6,14 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,5 odstotka več kot predlanskim. Čisti dobiček je bil s 174,2 milijona evrov za 19 odstotkov višji, a pod načrtom. Nadzorni svet je soglasno sklenil, da je družba ob nedavnem skoku povpraševanja po gorivih ravnala skrbno in odgovorno.

    image_alt
    Podivjana cena goriva ni največja grožnja

    Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 224,8 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot predlanskim, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je bil s 326,6 milijona evrov višji za štiri odstotke, je v ponedeljek pozno zvečer prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Petrol.

    image_alt
    Stara dama pred novimi izzivi

    Nerevidirano poročilo je bilo objavljeno po seji nadzornega sveta, ki je ocenil, da so »glede na zahtevne regulatorne okoliščine« doseženi poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi.

    Vsi očitki na račun družbe Petrol, da je zaradi predvolilnega obdobja delovala politično motivirano, so povsem neutemeljeni, je zapisala Vesna Južna. FOTO: Dejan Javornik
    Vsi očitki na račun družbe Petrol, da je zaradi predvolilnega obdobja delovala politično motivirano, so povsem neutemeljeni, je zapisala Vesna Južna. FOTO: Dejan Javornik

    Nadzorni svet je obenem po seznanitvi s poročilom uprave glede problematike oskrbe maloprodajnih mest z gorivi v marcu ugotovil, da so na nastanek motenj pri oskrbi goriv na prodajnih mestih odločilno vplivali spremenjene geopolitične razmere, cenovna neusklajenost z okoliškimi državami, neustrezen mehanizem oblikovanja maloprodajnih cen, izrazito povečano čezmejno povpraševanje, nenadna povečana prodaja kurilnega olja kmetijstvu, špekulativno kopičenje zalog pri končnih kupcih in pričakovanja nadaljnjih podražitev.

    Nadzorniki so ob očitkih, ki letijo na Petrol, soglasno sprejeli sklep, da so se uprava in zaposleni družbe na spremenjene razmere odzvali skrbno, strokovno in odgovorno.

    Vesna Južna: Očitki neutemeljeni

    »Vsi očitki na račun družbe Petrol, da je zaradi predvolilnega obdobja delovala politično motivirano, so povsem neutemeljeni. Zaradi najnižjih cen v primerjavi s sosednjimi državami in posledičnega kopičenja zalog s strani kupcev bi se v enaki situaciji znašli tudi, če ne bi šlo za predvolilni čas. Pomembno je poudariti, da je Petrol deloval odgovorno in skrbno, saj je dobavljal gorivo tudi drugim slovenskim naftnim trgovcem in naredil vse, kar je bilo v njegovi moči za zagotovitev stabilne oskrbe,« je zapisala predsednica nadzornega sveta Vesna Južna.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Dobava goriv

    Zakonca Južna zanikata vmešavanje v posle Petrola

    Potem ko je SDH v petek podal zahtevo za sklic skupščine Petrola in za imenovanje posebnega revizorja, sta se na to odzvala Vesna in Dari Južna.
    Maja Grgič 30. 3. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energetska kriza

    Stara dama pred novimi izzivi

    V azijskih državah razglašajo izredne razmere, direktor Shella Wael Sawan pa opozarja, da bi lahko Evropi že prihodnji mesec grozilo pomanjkanje goriva.
    Agata Rakovec Kurent 29. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dobava nafte

    SDH zahteva revizijo več poslov Petrola in napoveduje vojno zakoncema Južna

    Država in SDH od uprave Petrola zahtevata sklic skupščine družbe, na kateri bodo lastniki odločali o imenovanju posebnega revizorja.
    Maja Grgič 27. 3. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Pomanjkanje goriv

    Zakaj je res zmanjkalo goriva na črpalkah

    Največji naftni trgovec pojasnjuje razloge za veliko pomanjkanje goriv na bencinskih črpalkah.
    Karel Lipnik 24. 3. 2026 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Andrej Poglajen

    Najmlajši slovenski poslanec: Desnica je za mlade postala ’kul’

    Najmlajši poslanec v tokratnem sklicu je 25-letni Andrej Poglajen. Kar nekaj ljudi je v Idriji volilo njegovo ime in ne (nujno) stranke, katere član je.
    Anja Intihar 30. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Iran uničil ameriško letalo AWACS, ranjenih 12 vojakov

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    30. 3. 2026 | 07:03
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

    S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
    Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uravnilovka

    Ključni problem slovenskih plač so zelo skromne razlike med plačami

    Segment, ki bi moral predstavljati srednji razred, je pretežno zgornja desetina najbolje plačanih.
    Karel Lipnik 30. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: kako odpraviti bolečine in zmanjšati togost vratu?

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 31. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kje se usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nevarne napihovalke vse pogosteje tudi v Jadranu

    Tropikalizacija morja: Tujerodne ribe skrbijo ribiče in biologe, a tudi plavalce in ljubitelje morske hrane
    Boris Šuligoj 31. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Namizni tenis

    Ozdravljeni Jorgić spet okusil slast zmage

    Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svetovni pokal v Macau začel z zmago proti Novozelandcu Timothyju Choiju. V sredo ga čaka težko delo.
    31. 3. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Pri Mariboru v traktorski nesreči umrl 18-letnik

    Traktor se je na pobočju prevrnil, 18-letnik, ki ga je upravljal, pa se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kljub nudeni pomoči na kraju umrl.
    31. 3. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zeleni prehod

    Cene goriv pospešile prodajo toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in e-vozil

    Ker naraščajoče cene energije grozijo, da bodo prizadele finančno obremenjene Evropejce, je več držav priča opaznejšemu prehodu na zeleno tehnologijo.
    31. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Voditeljice Delovih podkastov: V studiu se dogaja nekaj dragocenega

    Pet voditeljic razkriva, kako nastajajo poglobljeni pogovori, kaj jih žene in zakaj je uredniška odgovornost ključna za dobro vsebino.
    Daša Mavrič 31. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Pri Mariboru v traktorski nesreči umrl 18-letnik

    Traktor se je na pobočju prevrnil, 18-letnik, ki ga je upravljal, pa se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kljub nudeni pomoči na kraju umrl.
    31. 3. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zeleni prehod

    Cene goriv pospešile prodajo toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in e-vozil

    Ker naraščajoče cene energije grozijo, da bodo prizadele finančno obremenjene Evropejce, je več držav priča opaznejšemu prehodu na zeleno tehnologijo.
    31. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Voditeljice Delovih podkastov: V studiu se dogaja nekaj dragocenega

    Pet voditeljic razkriva, kako nastajajo poglobljeni pogovori, kaj jih žene in zakaj je uredniška odgovornost ključna za dobro vsebino.
    Daša Mavrič 31. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več

