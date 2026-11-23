Kazahstanski veleposlanik Altaj Abibulajev je ob praznovanju dneva Republike Kazahstan v Sloveniji napovedal vstop nove blagovne znamke na slovenski trg maloprodaje naftnih derivatov. Prevzemajo mrežo 21 bencinskih servisov, direktor podružnice je postal Dimitrij Piciga. Mercatorjeve bencinske črpalke Maxen so v začetku leta dobile novega lastnika. Družbo M-energija, ki upravlja 21 samopostrežnih črpalk, je prevzel Sunqar Resources FZ-LLC. Gre za družbo s sedežem v Združenih arabskih emiratih, ki se ukvarja predvsem z veleprodajo naftnih derivatov, utekočinjenega naftnega plina (LPG) in premoga. Takoj po prevzemu so za direktorja M-energije postavili Dimitrija Picigo, kazahstanskega častnega konzula v Sloveniji, nekdanjega prvega moža Hita in nekdanjega izvršnega direktorja slabe banke, ...