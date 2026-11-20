»Kljub rasti količinske prodaje goriv so se zaradi neustrezne regulacije cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem poslovni rezultati skupine občutno poslabšali. Devetmesečni rezultati so bili zato nižji kot v primerljivem obdobju leta 2025 in pod načrtovanimi vrednostmi,« so danes sporočili iz Petrola. Poudarili so, da skrajšanje obračunskega obdobja za določanje reguliranih cen s 14 na sedem dni in zvišanje najvišjih dovoljenih marž temeljnih pomanjkljivosti sistema nista odpravila: »Petrol kot družba, ki ni vertikalno integrirana, nima vpliva na nabavne cene goriv na mednarodnih trgih, veljavni regulatorni model pa mu ob izrazitih cenovnih nihanjih ne omogoča dovolj hitrega prilagajanja maloprodajnih cen dejanskim nabavnim stroškom. Regulirane marže v Sloveniji ostajajo med najnižjimi v ...