Petrolov dobiček le četrtino lanskega

Trgovec je marca ob navalu na črpalke imel 27,5 milijona evrov izgube, ki je posledica nižjih prodajnih cen od nabavnih.

Petrol je v prvih treh mesecih letos ustvaril zgolj 8,3 milijona evrov čistega dobička, kar je manj kot četrtina ustvarjenega v istem obdobju lani. To je najslabši začetek leta od izbruha gospodarske krize leta 2009 in najslabši četrtletni rezultat po zaključku leta 2022. Sašo Berger FOTO: Črt Piksi»Rezultati prvega četrtletja leta 2026 so bistveno pod pričakovanji predvsem zaradi neustreznega regulatornega okvira v Sloveniji, ki dolgoročno ne omogoča vzdržnega poslovanja pri prodaji goriv. Tak mehanizem povzroča neposredne poslovne izgube ter povečuje tveganja za stabilno in zanesljivo oskrbo trga z energenti. Petrol bo za zaščito svojih interesov poleg že vloženih odškodninskih tožb še naprej uveljavljal pravna sredstva in zahtevke za povračilo škode, ki nastaja zaradi regulacije cen ...