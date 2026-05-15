Petrolov dobiček le četrtino lanskega

Trgovec je marca ob navalu na črpalke imel 27,5 milijona evrov izgube, ki je posledica nižjih prodajnih cen od nabavnih.
Naval na črpalke je marca Petrolu prinesel veliko izgubo, znašala je 27,5 milijona evrov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Petrol je v prvih treh mesecih letos ustvaril zgolj 8,3 milijona evrov čistega dobička, kar je manj kot četrtina ustvarjenega v istem obdobju lani. To je najslabši začetek leta od izbruha gospodarske krize leta 2009 in najslabši četrtletni rezultat po zaključku leta 2022.
Sašo Berger FOTO: Črt Piksi»Rezultati prvega četrtletja leta 2026 so bistveno pod pričakovanji predvsem zaradi neustreznega regulatornega okvira v Sloveniji, ki dolgoročno ne omogoča vzdržnega poslovanja pri prodaji goriv. Tak mehanizem povzroča neposredne poslovne izgube ter povečuje tveganja za stabilno in zanesljivo oskrbo trga z energenti. Petrol bo za zaščito svojih interesov poleg že vloženih odškodninskih tožb še naprej uveljavljal pravna sredstva in zahtevke za povračilo škode, ki nastaja zaradi regulacije cen ...
