Pfizer upa, da se pri cepivu bliža cilju

»Boljše ideje bodo dobile denar. Podjetje velikosti Pfizerja in z razmišljanjem startupa so vedno bile moje sanje,« je na začetku leta 2019 vodjem glavnih razvojnih oddelkov menda pojasnil Albert Bourla, (takrat) novi glavni izvršni direkor ameriškega farmacevtskega velikana.Podrejeni namreč niso bili navdušeni nad odločitvijo, da denar za raziskave in razvoj ne bo več vnaprej razdeljen med šest ključnih oddelkov, temveč bodo za financiranje iz »skupne vreče« morali tekmovati projektno, tudi med sabo.Prav gotovo si pa tudi Bourla ni predstavljal, da bo že čez eno leto njegova naklonjenost biotehnološkim podjetjem z ...