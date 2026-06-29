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»Pijani od uspeha in zeleni od zavisti« je skovanka, ki mi je prišla na misel, ko sem želel najti hitri test, s katerim si lahko tudi najbolj površni vlagatelj ali zunanji opazovalec odgovori na vprašanje, ali vlada na delniških trgih evforija, ki lahko vodi v potencialno nevarno napihovanje borznih balonov.
Izraz »zelen od zavisti« je morda še bolj nepogrešljiv za razumevanje psihološkega profila delniških manij. Zavist je eden izmed najbolj rušilnih motivatorjev človeškega vedenja. Našega sveta namreč v resnici ne poganja pohlep, temveč zavist. To odlično razloži Charlie Munger v znamenitem predavanju Psihologija človeške napačne presoje, kjer uvrsti zavist med najgloblje, podzavestne napake presoje. Razlaga jo evolucijsko: kadar je bila hrana redka, je že pogled na hrano v rokah drugega sprožil konflikt. Danes ista logika deluje pri plačah, bonusih, hišah, avtih, politikih, delnicah in statusu v družbi.
To se sliši precej zastrašujoče in usodno za vlagatelje, vendar je faza evforije sestavni in nepogrešljivi del delniškega trga, tako kot je plamen del oglja, pena del vala in grmenje del nevihte.
Glede na to, da smo ob eksplozivni rasti delnic proizvajalcev spomina, polprevodnikov in infrastrukture za umetno inteligenco po mojem mnenju v začetku aprila zakorakali v fazo evforije in eksponentnih premikov, me je zanimalo, ali bi bilo za preudarnega dolgoročnega vlagatelja racionalno, da ob prvi slutnji evforije pobegne z borznih trgov.
Zanimivo je, da na to izredno pomembno dilemo nimamo na voljo veliko uporabne literature, ki bi bila podprta s konkretnimi izračuni in številkami. Na splošno nas zgodovina finančnih trgov uči ravno nasprotno, in sicer da največji donosi pogosto nastajajo v obdobjih, ki so že videti nevarno draga in čustveno pregreta z nerazumno napihnjenimi delniškimi baloni. Resnična naloga vlagatelja zato ni izogniti se vsaki maniji, temveč (poskusiti) ločiti evforijo, ki jo še poganjajo dobički, inovacije in denarni tokovi, od ponorele evforije, ki jo poganja le upanje, da bo jutri nekdo plačal še višjo ceno. Dobra novica je, da je dolgoročno razpršeno varčevanje v delnicah edina dejavnost, kjer je delati nič lahko konkurenčna prednost. Kdo pa pravi, da moramo igrati igro Wall Streeta s hudičevim repom? Japonski zenovski mojster bi rekel: Mirno sedeti, nič delati, pride pomlad in trava zraste …
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