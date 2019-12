Pionirji na področju digitalnega bančništva

FOTO: Intesa Sanpaolo Bank

Mini intervju z Ivanom Ivičićem, članom uprave Intesa Sanpaolo Bank



Gospod Ivičić, Intesa Sanpaolo Bank na mednarodni ravni velja za eno najnaprednejših bank pri rešitvah za elektronska plačila. Je to tudi razlog, da kot prva banka v Sloveniji svojim komitentom ponujate možnost plačevanja z Apple Pay?

Naš cilj in poslanstvo banke sta, da komitenti Intese Sanpaolo Bank rastejo z nami ter da jim omogočimo, da uživajo v najboljših rešitvah na področju digitalnega bančništva na svetu.

Intesa Sanpaolo Bank je prva banka v Sloveniji, ki je uvedla mobilno denarnico s plačilno kartico, integrirano v mobilni telefon – Wave2Pay. In je tudi prva banka, ki je uvedla rešitve za takojšnje plačevanje. Zdaj smo postali tudi prva slovenska banka, ki skupaj z družbo Visa svojim komitentom ponuja plačevanje z Apple Pay.



Pionirji, torej?

V Intesi Sanpaolo Bank sledimo ambiciji biti vodilna banka na področju digitalnega bančništva v Sloveniji in dejstvo, da lahko svojim komitentom kot prva in edina banka v državi ponudimo možnost plačevanja z Apple Pay, eno najpriročnejših, varnih in hitrih metod plačevanja, je zelo pomemben korak pri doseganju te ambicije.



Kakšni so potem načrti za prihodnost?

Letos decembra načrtujemo uvedbo najbolj inovativnega in naprednega mobilnega bančništva v državi. Zato, bodite z nami.

Mini intervju z Alenko Mejač Krassnig, direktorico Vise za Slovenijo



Kot predstavnica Vise pogosto poudarjate, da je Visa zavezana zagotavljanju najenostavnejše in najbolj varne oblike plačevanja. Kaj konkretno mislite s tem?

Najvišja prioriteta družbe Visa je varnost. S tem ko poslovanje postaja čedalje bolj digitalizirano, nam to daje še večji zagon pri inoviranju in zagotavljanju varnosti našega sistema.







To velja tudi za Apple Pay?

Plačila Apple Pay so zavarovana z naprednimi tehnologijami, kot je tokenizacija. Ob uporabi kreditne ali debetne kartice z Apple Pay se številka kartice ne shrani ne na napravi niti ne na Applovih strežnikih, ampak sistem napravi dodeli unikatno namensko številko (angl. device account number), ki se šifrira in varno shrani v elektronskem čipu kartice.



Kaj je Visa tokenizacija? Kako deluje?

Z Visino tehnologijo tokenizacije so plačila, ki jih opravimo kot del e- in m-poslovanja, varna in enostavna. Uporabnikov račun se tako zamenja z unikatnim digitalnim identifikatorjem ali tokenom, ki je posebej dodeljen vsaki napravi. Podatki računa in številka kartice niso nikoli vidni oz. se jih ne deli z nikomer, kar še dodatno zagotavlja sloj varnosti digitalnih plačil.

