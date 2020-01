Pivo bodo še naprej varili na obeh lokacijah

S poslovanjem zadovoljni

Zoullis Mina, glavni direktor PLU, pravi, da želijo rasti in povečati proizvodnjo, zato ne načrtujejo zaprtja katerekoli od pivovarn. FOTO: Roman Šipić/Delo

»To je bil dober nakup«

Infografika Delo

Tokrat nasproti Anici Aužner Šrot

Pivovarna Laško Union in Delo na sodišču izpodbijata prenos premoženja nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota k njegovi ženi Anici Aužner Šrot. Gre za prenos polovice stanovanjske hiše v Laškem in dobrih 30.000 delnic Pivovarne Laško. Tožba je bila vložena z določenim zneskom 400.000 evrov, čeprav so zgolj delnice vredne dvakrat toliko. Na naslednjem naroku naj bi besedo dobila Aužner Šrotova, kot pričo pa bodo zaslišali tudi Boška Šrota. Družbama PLU in Delo je sicer sodišče že prisodilo 51,5 milijona evrov odškodnine zaradi ravnanj Boška Šrota in družbe Atka Prima, katere direktorica je Anica Aužner Šrot. Odškodnina je že stvar pravnomočne izvršbe, zaznamba sklepa o izvršbi pa je vpisana pod delež Atke Prime in Anice Aužner Šrot v medijski hiši NT&RC. Gre prav za deleže, ki jih je Aužner Šrotova pred dobrim letom dni v zameno za posojilo zastavila podjetjema Studio Luksuria in Dolenjskemu listu iz skupine podjetij Martina Odlazka.

Laško – Pivovarna Laško Union (PLU) je danes začela polniti novo, povsem brezalkoholno pivo laško zlatorog 0.0. V PLU s tem širijo segment brezalkoholnih pijač, na katerem so lani ustvarili 63-odstotno rast v primerjavi z letom prej. Glavni direktorje poudaril, da si želijo rasti in še povečati proizvodnjo, zato ne načrtujejo zapiranja katere koli od pivovarn.Da so se v PLU še dodatno usmerili v proizvodnjo brezalkoholnih pijač, ni naključje. Kot je dejal direktor marketinga PLU, so taki svetovni trendi: »Vse več odraslih se vzdržuje pitja alkohola oziroma pijejo vse bolj odgovorno in ob ustreznih priložnostih, obenem pa skrbijo za zniževanje vnesenih kalorij hrane in pijače. To je tudi za PLU izjemna priložnost.« Razvoj novega brezalkoholnega piva, ki bo na voljo od februarja, je PLU omogočila 2,5 milijona evrov vredna tehnologija, ki jo uporabljajo tudi za polnjenje brezalkoholnega piva heineken 0.0. To so v Laškem začeli polniti lani.Glavni direktor Zooullis Mina je z lanskim poslovanjem zadovoljen, vendar številk še ni mogel razkriti. Dodal pa je, da imajo velike načrte za letos: »Kot vidite, že na začetku leta uvajamo dva nova produkta, poleg laškega 0.0 še en malt 0.0. Smo optimistični in pričakujemo uspeh.« Govorice, da naj bi PLU zaprl eno od lokacij, ali v Ljubljani ali v Laškem, je odločno zanikal: »V njih zagotovo ni nič resnice. Želimo rasti in povečati proizvodnjo, zato ne načrtujemo zaprtja katerekoli od pivovarn.« Na očitke glede neuporabljenih kapacitet v Laškem pa je odgovoril, da so jih že precej zapolnili: »V Laškem proizvajamo heineken, ki ga izvažamo, proizvajamo tudi piva za druge pivovarne. Eden od razlogov, da se je naše poslovanje izboljšalo, je, da je Heineken pripeljal svoj heineken 0.0 v Laško in smo s tem povečali zmogljivosti.«V PLU je zaposlenih dobrih 600 ljudi, okoli 200 jih dela v Laškem. Mina je dejal, da odpuščanj ne načrtujejo.Nizozemski velikan Heineken je PLU prevzel leta 2015. Tik pred prevzemom in takoj po njem je pivovarna doživela kar nekaj večjih korporativnih sprememb. Med drugim je pred prevzemom prodala Radensko, Jadransko pivovarno je likvidirala, Pivovarno Union pa je v začetku leta 2016 pripojila k matični družbi. Družbi tako ni več treba izdelovati konsolidiranega poročila, čeprav še ima nekaj hčerinskih družb, med drugim proizvajalca brezalkoholnih pijač Vital.Poslovanje PLU je po prevzemu postalo opazno učinkovitejše. Povečuje se tudi količinska prodaja. Po podatkih letnega poročila se je prodaja piva v Sloveniji leta 2018 povečala za tri odstotke. S tem je približno nadomestila dvoodstotni upad leto pred tem, ki je bil posledica prenehanja polnjenja trgovskih blagovnih znamk. Prodaja piva na tujih trgih je leta 2018 poskočila za 23 odstotkov, leto pred tem pa za 13 odstotkov. Povečan izvoz piva je posledica večje prodaje družbam v skupini nizozemskega velikana, je razvidno iz letnega poročila. Rast prihodkov je sicer dokaj zmerna. Leta 2018 so prihodki od prodaje znašali 153 milijonov evrov, kar je le 2,4 odstotka več kot leta 2016. Se je pa zato izdatno okrepil čisti dobiček, ki je predlani znašal 20,3 milijona evrov, skoraj dvakrat več kot prvo leto po prevzemu.Mina pravi, da so z delom v Sloveniji zadovoljni: »Vsaka država ima svoje posebnosti, Laško je najboljša lokacija za proizvodnjo piva, saj imamo čudovite vodne vire, ljudi, ki to radi počno. Delamo eno najkakovostnejših piv na svetu. Zadovoljni smo. To je bil dober nakup.« PLU ima z nekdanjim vodstvom družbe precej odprtih sodnih postopkov. Mina se s tem ne ukvarja: »Iskreno – ne vem nič ali zelo malo o nekdanjih direktorjih. To ni tako pomembno. Pomembno je vse, kar je povezano s pivom in kam bomo posel peljali v prihodnje.«