Pivovarna Laško Union ponovno pod vodstvom slovenskega menedžerja

Položaj glavnega direktorja Pivovarne Laško Union (PLU) bo 1. januarja 2027 zasedel Rok Kregar. Na tem mestu bo nasledil Marto Bulhak, ki bo svojo 30-letno mednarodno kariero nadaljevala na novem vodstvenem položaju v družbi Heineken. Od 1. januarja 2027 bo PLU del multi-market organizacije Jugovzhodna Evropa, skupaj s podjetji v Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem in v Srbiji. Poleg vloge glavnega direktorja PLU bo Rok Kregar tudi član vodstvene ekipe Jugovzhodne Evrope. Položaj glavnega direktorja Pivovarne Laško Union (PLU) bo 1. januarja 2027 zasedel Rok Kregar. FOTO: Arhiv PLUNovi generalni direktor Rok Kregar je svojo kariero gradil na različnih poslovnih področjih v Pivovarni Laško Union. Kot so sporočili iz podjetja, je v zadnjih skoraj treh letih kot član uprave in direktor prodaje ...