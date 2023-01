Pivovarna Laško Union prodala Zalo in Solo

Pivovarna Laško Union (PLU) in slovenska družba NIKA Bev, d. o. o., sta podpisali pogodbo, s katero PLU prenaša lastništvo blagovnih znamk Sola in Zala na novo generacijo družine Stanić, so sporočili iz PLU.

»Z odsvojitvijo teh dveh blagovnih znamk bo PLU zmanjšala kompleksnost proizvodnje in poenostavila svoje poslovanje, kar bo podjetju omogočilo močnejše osredotočanje na zagotavljanje trajnostne rasti v pivovarstvu in distribuciji. Družina Stanić je že več let partner PLU na področju distribucije in proizvodnje izdelkov blagovne znamke Sola v regiji Adria. Posledično je predana dolgoročnemu razvoju obeh blagovnih znamk z zagotavljanjem nadaljnje odlične kakovosti izdelkov za kupce in potrošnike, kar ji bo omogočilo krepitev njenega položaja proizvajalca pijač.

Hkrati je PLU sklenila dolgoročni dogovor s podjetjem Nika Bev za nadaljevanje distribucije obeh blagovnih znamk na slovenskem trgu. Poleg tega bo Pivovarna še naprej investirala v svojo pivovarsko dediščino v Ljubljani skozi svojo mestno pivovarno Union in z razvojem pivovarne v Laškem v eno večjih pivovarn Heineken v regiji,« še sporočajo.