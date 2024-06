Pivovarna v Laškem bo ena večjih Heinekenovih v Evropi

Z majem je vodenje Pivovarne Laško Union (PLU) prevzela Marta Bulhak, Poljakinja s 27-letnimi izkušnjami na različnih vodstvenih položajih v skupini Heineken. Pogovarjali smo se o poslovanju in načrtih podjetja pa tudi o aktualni tematiki predlaganega dviga trošarin in o nogometu.

Delovanje podjetja je jasno usmerjeno na slovenski trg in slovenskega potrošnika, »krepiti pa želimo priljubljenost blagovnih znamk Pivovarne Laško Union tudi širše v regiji, kjer so že prisotne,« poudarja glavna direktorica Marta Bulhak.

Preden ste prišli v Pivovarno Laško Union, ste bili na različnih vodilnih mestih v skupini Heineken, bili ste tudi del globalne ekipe. V čem vam bo kot vodji izziv voditi podjetje v Sloveniji?

Ko steče beseda o pivu, so nam kot pivoljubom najbližje lokalne, domače znamke. V Sloveniji sta sinonim za pivo odlične kakovosti zagotovo Union in Laško. A imata še mnogo več. Nosita sodobni duh časa, opolnomočena pa sta z bogato pivovarsko in kulturno dediščino 200-letne tradicije. V domači pivovarni varimo tudi Heineken, in tudi ta je slovenskemu potrošniku prirasel k srcu. Nič od tega pa ne bi bilo možno brez ljudi, ki to skozi desetletja ustvarjajo. Zato svoje poslanstvo vidim predvsem v tem, da ljudem v organizaciji pomagam razviti nova znanja ter krepiti sodelovanje in povezovanje z okoljem, v katerem delujemo. Glede na to, da sem v Slovenijo šele prišla, mi to predstavlja izziv, obenem pa ambicijo, kako bomo gradili trajnostno prihodnost poslovanja.

Kakšnim ciljem in prioritetam zdaj sledite v PLU?

Nadaljujemo z investicijami v poslovanje v Sloveniji. Glede na naš investicijski program v višini 30 milijonov evrov bo pivovarna v Laškem postala ena večjih pivovarn v skupini Heineken v Evropi. Njen razvoj gre v trajnostni smeri in z ambicijo, da do leta 2030 postane ogljično nevtralna v svoji proizvodnji. Veliko spodbudo za to nam predstavlja tudi 200. obletnica delovanja prihodnje leto, zato si želimo, da bi lahko takrat že konkretno napovedali, kakšen je naš napredek. Obenem je letošnja 160-letnica Pivovarne Union častitljivo obeležje, ob katerem si želimo v Ljubljani postaviti temeljni kamen Union mestne pivovarne, ki jo bomo vzpostavili in v centru odličnosti povezali z doživetjem Unionskega muzeja ter Pivnice Union.

Zavzeto ozaveščamo o odgovornem pitju alkohola ter razvijamo v smeri, da vedno lahko ponudimo pravo izbiro 0.0. FOTO: Črt Piksi/Delo

Nenehno iščemo nove priložnosti s tem, da v portfelj vnašamo čedalje več premium izdelkov, z uvajanjem novosti in širitvijo ponudbe, pomembno tudi v kategoriji brezalkoholnih piv, piv z nižjo vsebnostjo alkohola in sladnih pijač. Vzpostavitev mestne pivovarne predstavlja še dodatno priložnost in poligon za inoviranje, kar bomo lahko počeli skupaj in bliže našim potrošnikom. Ti so osrčje našega delovanja, da jim lahko ponudimo najboljšo izbiro in nepozabno izkušnjo.

Kako sledite ciljem trajnostnega razvoja in zaveze ESG?

V Sloveniji varimo najboljše pivo v Evropi, in sicer Laško. To je potrdil tudi izbor najboljšega piva med 24 udeleženkami letošnjega evropskega prvenstva v nogometu, ki ga je razglasil znani britanski medijski portal LADbible. Za najboljše pivo je enako pomembno vsaj dvoje, tako okus in kakovost piva kot tudi, na kakšen način ga varimo. Govorim tako o odnosu do ljudi ter okolja kot v ekonomskem smislu, kar je bistvo celostnega koncepta trajnosti, ki je enakovredni del naše poslovne strategije.

V Pivovarni Laško Union, ki je del Heinekena, smo si v okviru trajnostne strategije Varimo boljši svet postavili ambiciozne cilje do leta 2030. Naša prizadevanja se dotikajo treh ključnih področij: ohranjanja okolja, družbene trajnosti in odgovorne potrošnje za bolj odgovorno, pravično in zdravo družbo. Poleg konkretne ambicije ogljične nevtralnosti smo odgovorno zavzeti tudi na področju ozaveščanja odgovornega pitja alkohola ter razvoja v smeri, da vedno lahko ponudimo pravo izbiro 0.0. Ne nazadnje pa smo kot Pivovarna Laško Union eden največjih podpornikov slovenskega športa.

S svojim prihodom v Slovenijo še toliko bolj občutim in vidim Slovence kot športni narod, zato sem izjemno ponosna, da k delčku uspeha skozi partnerstva v nogometu, smučarskih skokih, rokometu, kolesarstvu, košarki prispeva tudi Pivovarna Laško Union. Smo in ostajamo partner. V Pivovarni Laško Union želimo poleg uspešnega poslovanja prispevati tudi k večji kakovosti življenja širše družbe in lokalnega okolja, v katerem poslujemo. Z znamko Union smo že več kot 20 let ponosni partner moške nogometne reprezentance Slovenije, podpiramo pa tudi klubska tekmovanja in žensko državno reprezentanco.

Lahko predstavite kakšno zanimivo prakso na tem področju, tudi iz tujine, ki bi jo lahko prenesli v Slovenijo?

Ena od prednosti pripadanja veliki korporaciji je prav dostop do različnih najboljših praks. Nikoli ni nihče najboljši v vsem in vsak od nas lahko zaradi zmožnosti, okoliščin ali dostopne tehnologije razvije različne stvari. Na primer, nekatere naše pivovarne, denimo v Mehiki, delujejo v okolju, kjer je veliko pomanjkanje vode.

Tako da tam že vrsto let iščemo možnosti za zmanjšanje porabe vode v proizvodnji, in naše pivovarne so ene najuspešnejših v svetu na tem področju. Znotraj korporacije vidimo primere najboljših praks in jih s ponosom prenašamo v lokalna okolja. Čeprav v Sloveniji ni težav s pomanjkanjem vode, je pomembno dvigniti letvico in nadaljevati razvoj tega področja.

Drugi primer pa je pobuda Gorski bivaki za bele vrhove, ki smo jo začeli v Laškem v sodelovanju s planinsko zvezo. Ob najbolj obiskane gorske sestope smo postavili posebne zabojnike, v katere lahko obiskovalci gora odložijo pobrane, v naravo odvržene pločevinke. Te bomo predelali v uporabni aluminij in iz tega izdelali bivake. Prepričana sem, da bomo s tem navdihnili tudi sodelavce iz drugih pivovarn v skupini.

Kako komentirate namero slovenske vlade za dvig trošarin na pivo, tako da bi se vrednost pobrane dajatve povečala za 8,4 milijona evrov?

Gospodarstvo, in mi nismo nič drugačni, za vsak davčni sistem želi, da je predvidljiv in stabilen, saj vsaka sprememba močno vpliva na organiziranost podjetij. Pravičen, učinkovit in stabilen davčni sistem je eden ključnih pogojev za uspešnost vsakega podjetja. Slovenija je že med državami z najvišjimi trošarinami na pivo v Evropi.

To vpliva tudi na potrošnike, saj delež trošarine znaša že več kot 40 odstotkov cene piva. Podatki kažejo, da se prodaja alkohola kljub višjim cenam ne zmanjša. Dobre prakse pa kažejo, da je najboljši način za zmanjšanje škode, ki jo povzroča alkohol, da se osredotočimo na njegovo škodljivo uporabo in sodelujemo s tistimi zainteresiranimi stranmi, ki imajo lahko pri tem ključno vlogo.

Vloga Pivovarne Laško Union v okviru skupine Heineken je ostati pomemben udeleženec na lokalnem trgu, pravi Marta Bulhak. FOTO: Črt Piksi/Delo

PLU kot odgovoren pivovar, ki se želi dolgoročno razvijati v Sloveniji ter soustvarjati odgovorno kulturo pitja in družbo, svojo zavezanost odgovornemu uživanju izkazuje tudi z izboljševanjem znanja potrošnikov o pivu in odgovornem uživanju, z odgovornim oglaševanje in trženjem, aktivno se lotevamo problematike zlorabe alkohola v sodelovanju z drugimi partnerji.

Na eni strani izkoriščamo moč naših blagovnih znamk, da ozaveščajo o odgovornem pitju, obenem pa so naša prizadevanja v tej smeri tudi v partnerstvih za zmanjšanje škodljivega pitja. Na primer v sodelovanju z AMZS podpiramo nacionalni program Voznik začetnik. V njem ozaveščamo o pomenu trezne izbire in odgovornosti ne le mlade voznike, ampak tudi družine in starše voznike.

Kako je PLU lani posloval?

Konkretne podatke bo možno deliti šele, ko bodo revidirani, lahko pa rečem, da je bilo leto 2023 poslovno uspešno, a zaradi poplav, ki so prizadele tako velik del države, izjemno zahtevno. Z veseljem ugotavljamo, da potrošniki ostajajo zvesti našim blagovnim znamkam, in to me navdaja z optimizmom, ko gledam v prihodnost.

Kakšen je zdaj položaj slovenske pivovarne v skupini Heineken?

Unionski muzej FOTO: Mavric Pivk/Delo

Lani ste zaprli proizvodnjo v Ljubljani in jo preselili v Laško, po nekaterih navedbah boste del nepremičnin v glavnem mestu prodali. Kakšni so Heinekenovi načrti z lokacijo v Ljubljani?

Kar mi je bilo vedno všeč pri Heinekenu, je veliko spoštovanje lokalne tradicije, lokalnih blagovnih znamk. Tako da se tu združujeta mešanica mednarodnega sveta, ki ga prinašamo z blagovno znamko Heineken, in lojalnosti ter zasidranosti v lokalno dediščino. Torej, družba Heineken ceni in spoštuje blagovni znamki Laško in Union, in verjamem, da nas tako vidi tudi slovenska družba. Iz tega tudi izhaja vloga PLU, ki jo vidim v okviru globalnega podjetja. To je ostati pomemben udeleženec na lokalnem trgu in s svobodo, ki nam jo daje mama, to vlogo lahko opravljamo in razvijamo.

Srce pivovarne Union bo ostalo na lokaciji, prav tako naš sedež podjetja, pivnica Union, mestni muzej Union Experience in mestna pivovarna, ki jo bomo vzpostavili. Na preostalem delu lokacije imamo trenutno osrednji logistični center, saj od tu oskrbujemo precejšen del kupcev. Glede na nekatere načrte države in Mestne občine Ljubljana razumemo, da je spet živa ideja Tivolskega loka, s katerim bi se tudi na delu naše lokacije umeščala železnica, ter je za to potreben razmislek o ustrezni rešitvi v dialogu z deležniki.