Plače lani v povprečju zrasle za štiri odstotke

Po podatkih statističnega urada je povprečna bruto plača lani znašala 1.753,84 evra, kar je 4,3 odstotka več kot predlani.Rast neto plače je bila sicer manjša in je znašala 3,7 odstotka, tako da je povprečna neto plača lani znašala 1.190,74 evra. Razlog skromnejše rasti neto plač je predvsem v nespremenjeni dohodninski lestvici, posledično pa so z rastjo plač, le te postala bolj obremenjene.Prav tako so v javnem sektorju plače zrasle bolj kot v gospodarstvu. Povprečna bruto plača v javnem sektorju (vključuje tudi zaposlene v javnih družbah) je lani znašala 2.050,79 evra, kar je 5,4 odstotka več kot predlani. Zgolj v ...