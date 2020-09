Planet TV v roke Madžarov

Prodaja tudi TS Medie in Ipka

Prodaja Planeta TV je po izpolnitvi vseh odloženih pogojev zdaj zaključena, je sporočil prodajalec Telekom Slovenije. Kupec slovenske televizije je madžarska medijska družba TV2 media.Vse pravice in obveznosti so bile prenesene na hčerinsko družbo Madžarov TV2 Adria, je Telekom Slovenije sporočil prek spletnih strani Ljubljanske borze.Telekom Slovenije je pred prodajo izvedel dokapitalizacijo Planeta TV, in sicer s konverzijo svojih terjatev v osnovni kapital družbe. Predmet prodaje so tako vsi že obstoječi poslovni deleži in novopridobljeni poslovni delež, ki vsi skupaj predstavljajo sto odstotkov osnovnega kapitala Planeta TV.Kupnina za poslovne deleže Planeta TV je znašala pet milijonov evrov. Telekom Slovenije je v nerevidiranem poročilu o poslovanju v prvem polletju že v celoti izkazal odhodke iz naslova slabitve sredstev družbe Planet TV in terjatev iz naslova posojil v družbi Telekom Slovenije in bo ob zaključku transakcije s prejeto kupnino imel pozitiven učinek iz naslova prodaje družbe, so še sporočili.Telekom Slovenije prodaja svoje naložbe. Poleg prodaje televizije Planet TV, ki je že od ustanovitve poslovala z izgubo, so začeli tudi prodajo TS Medie, ki ima med drugim v lasti portal Siol. Telekom prodaja tudi kosovsko telekomunikacijsko podjetje Ipko. Ponudniki so že oddali zavezujoče ponudbe, a se porajajo nekateri dvomi, ali bodo finančne ponudbe dovolj zanimive za Telekom.