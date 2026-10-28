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    Mrzlične nabave so močno zvišale borzne cene zemeljskega plina

    Od slovenskih dobaviteljev zemeljskega plina gospodinjstvom bosta prihodnji mesec cene za desetino zvišala dva.
    EU je septembra prevzela kar 53 odstotkov ameriškega izvoza utekočinjenega zemeljskega plina. Po končanih vzdrževalnih delih na plinovodu se je močno povečal tudi uvoz iz Norveške. Foto Hauke-Christian Dittrich/DPA via AFP
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    EU je septembra prevzela kar 53 odstotkov ameriškega izvoza utekočinjenega zemeljskega plina. Po končanih vzdrževalnih delih na plinovodu se je močno povečal tudi uvoz iz Norveške. Foto Hauke-Christian Dittrich/DPA via AFP
    Karel Lipnik
    28. 10. 2026 | 04:00
    28. 10. 2026 | 06:18
    6:41
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Z ohladitvijo v drugi polovici oktobra se je skoraj ustavilo polnjenje evropskih skladišč plina, ki bodo pred zimsko sezono zasedena manj kot lani. A razlika ne bo tako velika, kot je kazalo še konec avgusta, ko je bilo prostih še več kot tretjino zmogljivosti. Toda mrzlične nabave v zadnjem trenutku so zvišale borzne cene, kar se bo delno poznalo tudi na položnicah gospodinjstev. Od slovenskih dobaviteljev zemeljskega plina gospodinjstvom bosta prihodnji mesec cene za desetino zvišala dva. Višje cene bodo plačevali prebivalci Maribora in Obale. Drugi podražitev za zdaj ne napovedujejo, nekateri so nespremenjene cene napovedali vsaj do konca leta. Dobavitelji pretežen del plina zakupijo za daljše obdobje. Nekateri dogovori za letos so bili sklenjeni tudi že pred dvema letoma. Borzne ...

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