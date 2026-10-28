Mrzlične nabave so močno zvišale borzne cene zemeljskega plina

Z ohladitvijo v drugi polovici oktobra se je skoraj ustavilo polnjenje evropskih skladišč plina, ki bodo pred zimsko sezono zasedena manj kot lani. A razlika ne bo tako velika, kot je kazalo še konec avgusta, ko je bilo prostih še več kot tretjino zmogljivosti. Toda mrzlične nabave v zadnjem trenutku so zvišale borzne cene, kar se bo delno poznalo tudi na položnicah gospodinjstev. Od slovenskih dobaviteljev zemeljskega plina gospodinjstvom bosta prihodnji mesec cene za desetino zvišala dva. Višje cene bodo plačevali prebivalci Maribora in Obale. Drugi podražitev za zdaj ne napovedujejo, nekateri so nespremenjene cene napovedali vsaj do konca leta. Dobavitelji pretežen del plina zakupijo za daljše obdobje. Nekateri dogovori za letos so bili sklenjeni tudi že pred dvema letoma. Borzne ...