  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Plovba skozi Suez bo varnejša, prihaja tudi Indija

    Delnica Luke Koper raste, naložb letos za 200 milijonov evrov, pričakujejo novi tir do Divače, ponovno varno plovbo skozi Suez in nove posle z Indijo.
    Nevenka Kržan. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Nevenka Kržan. FOTO: Črt Piksi
    Boris Šuligoj
    17. 1. 2026 | 05:00
    A+A-

    Za Luko Koper je še eno uspešno leto. Njena uprava za leto 2026 ni načrtovala velike rasti prometa, toda več novosti Luki vseeno napoveduje še lepše čase: odprtje drugega tira, varnejša plovba skozi Sueški prekop, pomembne vezi z Indijo in doma skoraj podvojene investicije. O poslovnih rezultatih, načrtih in pričakovanjih v pomorski logistiki, ki je nekakšen termometer razpoloženja svetovnega gospodarstva, smo se pogovarjali s predsednico uprave Luke Koper Nevenko Kržan.

    image_alt
    Nevenka Kržan: Morala sem sprejemati odločitve, ne pa sanjati v nedogled

    Kako komentirate rast delnic LKPG na borzi? Med tednom je borzna kotacija presegla 84 evrov za delnico?

    Trguje se z relativno majhnim številom luških delnic, kar poganja tečaj. V podjetju še proučujemo, kaj bi bilo lahko v ozadju. V tem trenutku ni videti, da bi šlo za kakšne strateške premike.

    Toda 18-odstotna rast v enem mesecu izkazuje zaupanje vlagateljev, da ste dobra naložba.

    Tržna kapitalizacija podjetja je presegla milijardo evrov. Približujemo se vrednostim, ki so bile nekoč že dosežene

    Lani ste dosegli ponovno rekordne poslovne rezultate, čeprav celokupnega pretovora ni bilo več. Ostali ste pri 23 milijonih tonah iz 2024.

    Tone niso najboljši odraz našega poslovanja. Zato pa smo pretovorili 1,272 milijona zabojnikov ali 12 odstotkov več in  914.000 avtov ali 3 odstotke več. Končni skupni rezultat pretovora po tonah je posledica predvsem manjših količin premoga in železove rude. Ta upad ni posledica našega poslovanja, ampak trendov na trgu.

    V Skupini Luka Koper je bilo konec leta redno zaposlenih 2445 delavcev, poleg njih pa še 115 agencijskih delavcev. Povprečna bruto plača je znašala v letu 2024 3.743 evrov. Stroški dela pa so znašali približno 140 milijonov evrov.

    Letos najverjetneje pričakujete umiritev te rasti?

    Ocene analitikov napovedujejo, da bo kontejnerski promet na svetovnem trgu letos večji za tri odstotke. V Luki Koper načrtujemo samo en odstotek rasti pretovora zabojnikov, pri avtomobilih pa padec za en odstotek. Že zaradi zelo obsežnega naložbenega ciklusa smo bolj konservativni pri načrtih. Pri tako intenzivnih naložbah so namreč nekatere pristaniške površine bolj zasedene. Povečujemo severni del kontejnerskega pomola in selimo les v druga skladišča. Na površinah za les pa bomo dobili prostor za zabojnike.

    Kam selite les?

    Preselili ga bomo v dosedanja skladišča jeklenih kolutov, te pa bomo sredi leta selili novo avtomatizirano skladišče za jeklene kolute. Ker na dosedanjem parkirišču gradimo novo garažno hišo, bo tudi za avte manj prostora toliko časa, dokler ne usposobimo kasete 7A. 

    Kako na poslovanje vpliva burno dogajanje v geopolitiki?

    Pri pretovoru nismo toliko odvisni od ZDA. Bolj nas veseli, da bo tudi Maersk verjetno poleti znova preusmeril svoje ladje skozi varnejši Suez, in si bo tudi on pomembno skrajšal pot, čas, stroške in seveda manj vplival na okolje. Če bosta Rdeče morje in sueški prekop varnejša, bodo velike ladje matice v Sredozemlju manj pretovarjale zabojnike na manjše ladje (fiderje) in se bo več matic vrnilo v jadranska pristanišča. 

    Decembra ste bili v Indiji, kakšne »začimbe« ste prinesli od tam?

    Luka Koper se je na samostojni stojnici predstavila na največjem indijskem logističnem sejmu India International Cargo Show v Mumbaju. Odzivi logističnih in industrijskih partnerjev potrjujejo, da je Koper znan kot zanimiva in zanesljiva vstopna točka v Evropo. Podpisali smo dogovore z veliko indijsko logistično družbo Samsara, ki pomaga pri trženju na indijskem trgu. Obiskali smo največje proizvajalce  jekla. Indija je pomembna za vse jeklene izdelke, kontejnerski promet, generalne tovore, tudi avtomobile in prehrano. Prizadevamo si, da bi z enim največjih ladjarjev vzpostavili direktno povezavo iz Mumbaja za Koper. Indijski trg bo v prihodnje še pridobival pomen. Na srečo smo prvi iz Jadrana tam. Predstavili smo jim tudi naš (koncesijski) model upravljanja pristanišča, ki ga upravljamo kot celoto (in ne po posameznih pomolih). Model je vzbudil veliko zanimanja, zato so me februarja povabili na kongres ob poslovnem vrhu EU - Indija.

    Ima morda konservativni Bruselj zadržke pri razvoju gospodarskih stikov z Indijo?

    Mogoče koga moti dejstvo, da Indija kupuje ruske energente. Toda evropsko gospodarstvo se Indiji ne more odpovedati. Med drugim so največji dobavitelji surovin za farmacevtsko in kemično industrijo pa tudi velik proizvajalec hrane.

    image_alt
    Uprava Luke Koper gre v Indijo

     

    Kljub administrativnim in političnim oviram imajo države, ki poslujejo s Kitajsko kar nekaj prednosti. Kako je z avtomobili BYD?

    V našem pristanišču pristajajo prve ladje velikega kitajskega proizvajalca avtov BYD. Pretovor kitajskih električnih avtov se je lani z 11.000 povečal na 40.000. Imamo kar nekaj pretovora za kitajske naložbe na Madžarskem in v Srbiji, ker vso opremo in surovine uvažajo preko našega pristanišča. Madžari imajo 44 odstotkov vseh kitajskih naložb v Evropi. Mi se v te posle vključujemo ne glede na priporočila različnih centrov moči. Vzpostavljanje poslovnih stikov z BYD je trajalo več let. Vrh smo dosegli lani junija, ko smo jih obiskali v Šenženu, septembra pa je v Koper priplula prva ladja. Tudi ta posel je posledica stare modrosti, da moraš stranki stopiti v čevlje.

    Pri kontejnerjih dosegate kar malce zavidljive rezultate. Kakšni so v primerjavi s Trstom in Reko?

    Trstu je upadel pretovor za 19 odstotkov na 681.000, Reka je po neuradnih podatkih dosegla 490.000  zabojnikov. Oboji skupaj so imeli manj zabojnikov kot v Kopru. Seveda je novi reški terminal Rijeka Gateway šele začel delati in bomo rezultate lahko bolje ocenili v naslednjih nekaj letih. Toda tudi Reka ima težave z železnico in prostorom za skladiščenje zabojnikov. 

    Vas je presenetila tolikšna rast pretovora kontejnerjev?

    Moram se pohvaliti, da smo povečali tudi našo produktivnost. Z njo se lahko primerjamo z najboljšimi evropskimi pristanišči. Na kontejnerskem terminalu smo dodali sedmo roko, saj lahko pretovarjamo s sedmimi dvigali hkrati. Trudimo se, da ladjar hitro izprazni ladjo. Naša prednost je, da kombiniramo resurse - tako kadrovske kot skladiščne. Ko ni avtov, lahko na tistih površinah skladiščimo kontejnerje, na primer. To nam omogoča prav naš model upravljanja, ker smo edini upravljavec celotnega pristanišča in nimamo med seboj ločenih terminalov, kjer bi bili omejeni na površino posameznega terminala. Zato smo lahko prožni v različnih situacijah.

    image_alt
    Luka Koper ima več kontejnerjev kot Trst in Reka

    Kaj pričakujete od drugega tira? 

    Drugi tir je za Luko ključnega pomena. Če lahko po sedanji progi vozi 90 vlakov na dan, jih bo prihodnje leto lahko vozilo (teoretično) 212. To bo omogočalo hitrejšo dostavo do kupcev. Z zglednim sodelovanjem s Slovenskimi železnicami in z dobro koordinacijo smo premagali številne zastoje. Lani je spet šlo 51 odstotkov blaga iz Luke po tirih.

    Koliko je bilo tovornjakov in koliko vlakov?

    V pristanišče je lani pripeljalo že 490.000 tovornjakov, vlakov je bilo 20.900, in 270.000 vagonov.

    Pri drugem tiru ostaja ozko grlo koprska tovorna postaja.

    Že jeseni lani smo imeli skupni sestanek s koprsko občino in z DRSI, na katerem so nam predstavili načrt širitve. Mislim, da se bo projekt letos vendarle premaknil.

    Letos vas čaka rekordno veliko naložb.

    Lani jih je bilo za 120 milijonov, letos jih načrtujemo 202 milijona. Sredi leta bo dograjeno skladišče 54 za jeklene kolute, konec leta pa 12. vez za generalne tovore in ro-ro ladje. Vsaka od teh znaša približno 50 milijonov evrov. Širimo kontejnerski pomol, za katerega so zabili že 400 pilotov, morajo pa jih skupno še kakih 1350. Dela potekajo po načrtih in piloti bodo vgrajeni do konca leta. Gradimo novo garažo za 11.700 parkirnih mest, vrednost naložbe je 46,7 milijona evrov. Letos bomo namenili skoraj 36 milijonov za projekte trajnostnega razvoja in varovanja okolja. ELES je že skoraj pripeljal kabelsko kanalizacijo do območja pristanišča, kjer bo transformatorska postaja. Luka pa pripravlja projekte za izvedbo elektrifikacije pomolov. Do leta 2030 se bodo morale vse potniške in kontejnerske ladje v pristanišču priključiti na elektriko in izklopiti glasne ladijske motorje za proizvodnjo elektrike, za hlajenje in prezračevanje.

    Poudarjate, da Luka ohranja nevtralen položaj, da torej ne daje nobenemu logistu prednosti. S hčerinskim podjetjem francoskega ladjarja CMA CGM pa ste vendarle stopili v skupni posel.

    Na parceli, veliki 2,7 hektarja, ki je zunaj pristaniškega koncesijskega območja, bomo opravljali dopolnilne storitve z avtomobili z družbo CEVA Logistics. Zdaj pridobivamo vsa soglasja za ustanovitev skupnega podjetja. Potrebujemo soglasje Urada za varstvo konkurence. Zemljišče že utrjujemo. Letos bo predvidoma zgrajena prva faza tega obrata. Vrednosti naložbe še ne moremo natančno oceniti, vendar ne bo presegla dveh milijonov evrov.  Sicer pa takšno poslovno partnerstvo ni nič posebnega, saj imamo z več različnimi tujimi partnerji več skupnih podjetij za boljše storitve, ki krepijo poslovanje. 

    Ves čas poudarjamo, da je prav naš nevtralni položaj tisti, ki nam zagotavlja uspešno poslovanje. 

    image_alt
    Nekdanji nadzorniki neuspešni s pritožbo, kaže, da bodo morali plačati 16-milijonsko odškodnino

    Kdaj boste začeli projekt dveh zalednih terminalov: Beltinci in Orleška gmajna pri Sežani?

    Vlada je že sprejela odločitev, da je logistični center uvrščen na seznam projektov posebnega državnega pomena. Z beltinškim županom Markom Viragom se dogovarjamo o prekategorizaciji kmetijskega zemljišča. Prej kot beltinški bo na vrsti sežanski logistični center, vendar moramo na Orleški gmajni dokupiti še nekaj  zemljišč. Takoj ko zaokrožimo zemljišče, bomo naročili idejne projekte za zaledni terminal.

    Ste uredili zaplet s kmeti na območju ankaranske Bonifike?

    Dogovarjamo se z vsemi ključnimi akterji in prizadetimi. Delamo vse, kar smo si zastavili, da bi zadeve sanirali. Tudi prej smo počeli natanko tisto, kar so državni organi zahtevali od nas za  načrte na našem koncesijskem območju po državnem prostorskem načrtu. Do kratkega stika je prišlo zato, ker lastniki zemljišč niso vedeli, da te površine po DPN niso več namenjene za kmetovanje, ampak za logistično poslovanje. Zdaj rešujemo položaj tako, da pripravljamo projekte za postavitev nekaj zapornic na kanalu.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado – in dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka Kopernevenka kržanIndija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Singapur

    E-cigarete? Rajši ne, če nočete plačati visoke globe ali pristati v kehi

    Kako Singapur vodi vojno proti črnemu trgu z e-cigaretami: za uporabnike globe in obvezna rehabilitacija, za prodajalce leta zapora in telesna kazen.
    17. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Domen Prevc z drugega mesta po novo zmago, diskvalifikacija mladeniča

    V Saporu na Japonskem je za nami prva serija tekme skakalcev. Domen Prevc je drugi, po dobrem skoku diskvalifikacija Žige Jančarja.
    17. 1. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo