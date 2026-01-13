Po 40-milijonski naložbi bodo med največjimi v Evropi

Predsednik vlade Robert Golob je včeraj obiskal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Seznanil se je z delovanjem podjetja ter njegovo vlogo pri podpori slovenskemu gospodarstvu in razvoju konkurenčnih, varnih ter trajnostnih rešitev. Predstavili so mu tudi načrtovano investicijo v novo poslovno stavbo, ki naj bi jo začeli graditi prihodnje leto.

Kot je pojasnil direktor SIQ Gregor Schoss, sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta pričakujejo junija, jeseni bodo vložili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. »Projekt imamo pripravljen in pričakujemo, da bomo začeli graditi prihodnje leto ter končali investicijo v treh letih,« je dejal.

Vrednost projekta je 40 milijonov evrov, podjetje bo z njim pridobilo 16.000 kvadratnih metrov površine (zdaj jih imajo 8600 kvadratnih metrov). »Če združimo širino standardov – pokrivamo jih 600 –, širino direktiv, ki jih pokrivamo, število zaposlenih in površino laboratorijev, bomo eden od večjih in sodobnejših centrov preverjanja skladnosti proizvodov in storitev v Evropi,« je poudaril. Zaposlili bodo od 100 do 200 novih sodelavcev, slovenskemu gospodarstvu bo investicija zagotavljala nadaljnji razvoj.

Podjetje se bo kadrovsko okrepilo za od 100 do 200 ljudi. SIQ prispeva h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Načrtujejo širjenje v določenih industrijah, kot je vojaška.

SIQ s strokovnim znanjem, preizkušanjem, certificiranjem in podporo neposredno prispeva h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, krepitvi vrednosti slovenskih podjetij na domačih in tujih trgih ter k inovativnemu, trajnostnemu razvoju in tehnološkemu napredku. »Smo tehnološka podpora slovenskemu gospodarstvu in brez nas zelo težko pridejo na trg s katerimikoli proizvodi,« je poudaril Schoss.

Osredotočeni na električne proizvode

Podjetje se bo še naprej osredotočalo na preizkušanje in certificiranje električnih proizvodov vseh vrst, od gospodinjskih aparatov, informacijske tehnologije do vlakov in medicinskih naprav. Z naložbo bodo razširili zmogljivosti in bodo lahko preizkušali naprave do 600 ali 800 kilovatov.

Podjetje bo pridobilo dodatnih 16.000 kvadratnih metrov površin FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Preizkušali bomo lahko celotne avtomobile – zdaj to delamo po komponentah –, lahko bomo naenkrat preizkusili elektromagnetno kompatibilnost vseh naprav v prostoru, na primer v operacijski sobi«, kar po sogovornikovih besedah omogočajo le redki, podjetjem pa prinaša velik prihranek časa.

Podpiramo vso industrijo z veliko dodano vrednostjo, torej tudi vse inovacije. Gregor Schoss

Načrtujejo tudi širjenje v določene industrije, kot je vojaška, s katero že imajo nekaj izkušenj. »Ključno je, da podpiramo vso industrijo, ki ima veliko dodano vrednost. Torej tudi vse inovacije,« je poudaril in spomnil na zaostajanje Evrope na tem področju. Prav v tem vidi priložnost Slovenije.

»Podpiramo inovativnost v osnovnih in srednjih šolah, s projektom STEM tudi na fakultetah. Projekt pripravljamo z GZS, gospodarstvom in fakultetami. Podelili bomo približno sto nagrad najboljšim doktorantom in diplomantom za njihove naloge, podjetja bodo tako prepoznavala potencialne bodoče kadre,« je razmišljal Schoss.

Predsednik vlade je ob obisku poudaril: »SIQ je za Slovenijo strateško pomembna institucija, saj s strokovnostjo in mednarodno priznanimi testi neposredno prispeva k zaupanju v slovensko gospodarstvo in privabljanju tujih naložb. Z nadaljnjim razvojem lahko SIQ prevzame glavno vlogo pri vstopu tehnologij v Slovenijo oziroma Evropsko unijo ter pomembno okrepi ustvarjanje velike dodane vrednosti v Sloveniji.«