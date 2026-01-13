  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Po 40-milijonski naložbi bodo med največjimi v Evropi

    V SIQ Ljubljana sprejetje OPPN pričakujejo junija, začetek gradnje leta 2027.
    Direktor SIQ Ljubljana Gregor Schoss je premieru Robertu Golobu predstavil delovanje podjetja in načrtovano naložbo. FOTO: Tija Ažman
    Galerija
    Direktor SIQ Ljubljana Gregor Schoss je premieru Robertu Golobu predstavil delovanje podjetja in načrtovano naložbo. FOTO: Tija Ažman
    Milka Bizovičar
    13. 1. 2026 | 06:00
    4:12
    A+A-

    Predsednik vlade Robert Golob je včeraj obiskal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Seznanil se je z delovanjem podjetja ter njegovo vlogo pri podpori slovenskemu gospodarstvu in razvoju konkurenčnih, varnih ter trajnostnih rešitev. Predstavili so mu tudi načrtovano investicijo v novo poslovno stavbo, ki naj bi jo začeli graditi prihodnje leto.

    Kot je pojasnil direktor SIQ Gregor Schoss, sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta pričakujejo junija, jeseni bodo vložili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. »Projekt imamo pripravljen in pričakujemo, da bomo začeli graditi prihodnje leto ter končali investicijo v treh letih,« je dejal.

    Vrednost projekta je 40 milijonov evrov, podjetje bo z njim pridobilo 16.000 kvadratnih metrov površine (zdaj jih imajo 8600 kvadratnih metrov). »Če združimo širino standardov – pokrivamo jih 600 –, širino direktiv, ki jih pokrivamo, število zaposlenih in površino laboratorijev, bomo eden od večjih in sodobnejših centrov preverjanja skladnosti proizvodov in storitev v Evropi,« je poudaril. Zaposlili bodo od 100 do 200 novih sodelavcev, slovenskemu gospodarstvu bo investicija zagotavljala nadaljnji razvoj.

    Podjetje se bo kadrovsko okrepilo za od 100 do 200 ljudi.

    SIQ prispeva h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

    Načrtujejo širjenje v določenih industrijah, kot je vojaška.

    SIQ s strokovnim znanjem, preizkušanjem, certificiranjem in podporo neposredno prispeva h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, krepitvi vrednosti slovenskih podjetij na domačih in tujih trgih ter k inovativnemu, trajnostnemu razvoju in tehnološkemu napredku. »Smo tehnološka podpora slovenskemu gospodarstvu in brez nas zelo težko pridejo na trg s katerimikoli proizvodi,« je poudaril Schoss.

    Osredotočeni na električne proizvode

    Podjetje se bo še naprej osredotočalo na preizkušanje in certificiranje električnih proizvodov vseh vrst, od gospodinjskih aparatov, informacijske tehnologije do vlakov in medicinskih naprav. Z naložbo bodo razširili zmogljivosti in bodo lahko preizkušali naprave do 600 ali 800 kilovatov.

    Podjetje bo pridobilo dodatnih 16.000 kvadratnih metrov površin FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Podjetje bo pridobilo dodatnih 16.000 kvadratnih metrov površin FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    »Preizkušali bomo lahko celotne avtomobile – zdaj to delamo po komponentah –, lahko bomo naenkrat preizkusili elektromagnetno kompatibilnost vseh naprav v prostoru, na primer v operacijski sobi«, kar po sogovornikovih besedah omogočajo le redki, podjetjem pa prinaša velik prihranek časa.

    Podpiramo vso industrijo z veliko dodano vrednostjo, torej tudi vse inovacije.

    Gregor Schoss

    Načrtujejo tudi širjenje v določene industrije, kot je vojaška, s katero že imajo nekaj izkušenj. »Ključno je, da podpiramo vso industrijo, ki ima veliko dodano vrednost. Torej tudi vse inovacije,« je poudaril in spomnil na zaostajanje Evrope na tem področju. Prav v tem vidi priložnost Slovenije.

    »Podpiramo inovativnost v osnovnih in srednjih šolah, s projektom STEM tudi na fakultetah. Projekt pripravljamo z GZS, gospodarstvom in fakultetami. Podelili bomo približno sto nagrad najboljšim doktorantom in diplomantom za njihove naloge, podjetja bodo tako prepoznavala potencialne bodoče kadre,« je razmišljal Schoss.

    Predsednik vlade je ob obisku poudaril: »SIQ je za Slovenijo strateško pomembna institucija, saj s strokovnostjo in mednarodno priznanimi testi neposredno prispeva k zaupanju v slovensko gospodarstvo in privabljanju tujih naložb. Z nadaljnjim razvojem lahko SIQ prevzame glavno vlogo pri vstopu tehnologij v Slovenijo oziroma Evropsko unijo ter pomembno okrepi ustvarjanje velike dodane vrednosti v Sloveniji.«

    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora podjetjem

    Certifikati so most do globalnih trgov

    Podporo izvajanju investicijskih projektov, financiranih iz evropskih sredstev nudi tudi SIQ Ljubljana.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    SIQ Ljubljana

    Načrtujejo unikatni laboratorij za zagonska podjetja

    SIQ Ljubljana je ob praznovanju 60. obletnice predstavila vizijo za prihodnost. Njihove stranke so iz več kot 60 držav.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2024 | 19:25
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vesna Nahtigal, GZS

    Poskusimo se poenotiti o gospodarski politiki. Recept zanjo imamo

    Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, v inervjuju o razvojnih vprašanje Slovenije, pa tudi o aktualnem politično-gospodarskem dogajanju.
    Nejc Gole 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Varnostni svet ZN

    ZDA so kritične do nadaljevanja ruskih napadov na Ukrajino

    V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih.
    13. 1. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Športna infrastruktura

    Igrišče za golf v Trnovem pod okrilje zavoda Šport Ljubljana

    Aleš Babnik, ki je pred 20 leti uredil igrišče, se po izteku pogodbe umika. Neznanke pri nadaljnjem upravljanju igrišča.
    Rok Tamše 13. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po pogovoru z Rubiom

    Nemški zunanji minister: ZDA ne bodo vojaško posegle za prevzem Grenlandije

    Po besedah nemškega zunanjega ministra Johanna Wadephula morajo o prihodnosti arktičnega otoka odločati Danci in Grenlandci sami.
    13. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odziv na razmere v Iranu

    Trump napovedal 25-odstotne carine za države, ki trgujejo z Iranom

    Zapisal je, da je odločitev dokončna in zavezujoča. Dodatnih podrobnosti ni navedel. Carine bi v praksi plačevali ameriški uvozniki blaga iz teh držav.
    13. 1. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – Sacramento Kings

    Ob pogledu na Dončićeve tekmece se zdi, da je odpovedal semafor

    Obramba je bila znova odločilna za poraz Los Angeles Lakers, ki so v Sacramentu izgubili s 112:124. Luka Dončić blestel z 42 točkami, Kings so zadeli 17 trojk.
    Nejc Grilc 13. 1. 2026 | 06:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

