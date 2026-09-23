Po 47-odstotnem skoku kriptovalute bitcoin – se bo rast nadaljevala?

V zadnjih dneh in tednih spremljamo precejšnje premike na trgu kriptovalut. Vrednost bitcoina se je samo ta mesec okrepila za okoli desetino, nekatere druge kriptovalute (tako imenovani ‘altcoini’) pa doživljajo še višje donose. O tem, kaj stoji za takšno rastjo in na katere dogodke morate biti v prihodnje pozorni, smo se pogovarjali z analitikoma, poznavalcema kriptotrgov. »Kriptovalute so vse od sredine avgusta eden najmočnejših naložbenih razredov. Današnja rast cen (vsaj za zdaj) kaže, da se bo njihova prednost pred drugimi naložbenimi razredi še okrepila,« pravi poznavalec kriptotrgov Domen Kregar, analitik Ilirike. Žeton najstarejše kriptovalute, bitcoina, je v času pisanja tega članka vreden približno 86.200 dolarjev (73.871 evrov, preračunano po današnjem menjalnem tečaju). Od ...