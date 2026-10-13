Po boljšem letu prihodnje leto stagnacija investicij in energetska draginja

Močan investicijski cikel, okrevanje industrijske proizvodnje in izvoza ter še naprej razmeroma ugodne razmere na trgu dela prispevajo h krepitvi slovenske gospodarske rasti. Ta bo letos 3,3-odstotna, napoveduje Analitika GZS, ki pa hkrati opozarja, da bodo prihodnje leto višji stroški energije in financiranja predstavljali pomemben izziv za podjetja.

»Letošnja gospodarska slika je bistveno boljša, kot smo pričakovali še spomladi. Investicije ostajajo najmočnejši motor rasti, hkrati pa po več letih stagnacije končno beležimo okrevanje industrijske proizvodnje in izvoza. Pozitivni signali prihajajo tudi iz mednarodnega okolja, kjer se vodilni indikatorji povpraševanja postopoma izboljšujejo,« poudarja Bojan Ivanc, glavni ekonomist Analitike GZS.

Bojan Ivanc. FOTO: Leon Vidic

Ta ocenjuje, da slovensko gospodarstvo ponovno pridobiva razvojni zagon, pri čemer osrednjo vlogo igrajo investicije v gradbene objekte, transportno opremo, določene proizvodne zmogljivosti ter raziskave in razvoj. Investicije v osnovna sredstva naj bi letos realno porasle za 8 odstotkov.

Ivanc ob tem opozarja, da v prihodnjem pričakuje stagnacijo celotnih investicij, saj zaključek večjih gradbenih projektov in višje obrestne mere ne bodo ugodno vplivali na gradbeno dinamiko.

Industrijska proizvodnja po treh letih stagnacije letos okreva, k čemur prispevajo investicije v farmaciji, povečanje proizvodnje avtomobilov v Revozu, rast v proizvodnji elektronskih in optičnih izdelkov, drugih strojih in naprav ter pri popravilih strojev in naprav kot tudi v živilski industriji.

Grozeče podražitve energentov

Za prihodnje leto Ivanc opozarja na višje cene energentov in surovin ter dražje zadolževanje podjetij. Posebej izpostavljena bodo energetsko intenzivna podjetja, ki za prihodnje leto še niso zakupila energentov. V Delu smo poročali o navedbah energetkih podjetij, da so njihovi poslovni odjemalci za ta čas zakupili manj energentov kot v prejšnjih letih.

Ivanc je opozoril, da podjetja letos z nižjimi cenami energentov krepijo proizvodnjo, saj bodo energenti prihodnje leto dražji: »Bojim se, da si bomo izposodili del rasti iz prihodnjega leta.« Cene zemeljskega plina so v Evropi še enkrat višje kot so bile lani. Visoke cene plina dražijo tudi električno energijo. Povprečna mesečna cena elektrike v pasu je junija za celotno prihodnje leto znašala 107 evrov za megavartno uro, zdaj je pri 148 evrih za megavatno uro.

»Največ negotovosti vidimo v prvi polovici leta 2027. Rast cen zemeljskega plina in električne energije bo povečala stroške poslovanja, kar lahko vpliva na slabšo konkurenčnost energetsko intenzivnih dejavnosti. Zato je za podjetja pravočasno upravljanje energetskih tveganj pomembnejše kot kadarkoli prej,« opozarja Bojan Ivanc.

Po napovedi Analitike GZS naj bi inflacija tako letos kot prihodnje leto dosegla 3,2 odstotka.

Med tveganji za nižjo gospodarsko rast GZS izpostavlja še rast cen surovin, zlasti aluminija in bakra, šibko povpraševanje v delu evropske avtomobilske, kemične, papirne in kovinske industrije, rast stroškov dela ter nejasne usmeritve ekonomske politike, ki niha med potrebo po javnofinančni konsolidaciji in predlogi za široko osnovano znižanje davkov. Na drugi strani bi lahko k višji gospodarski aktivnosti prispevali zmanjšanje geopolitičnih tveganj in odprava ozkih grl v pomorskem prometu zaradi situacije na Bližnjem vzhodu, na domačem trgu pa predvsem ugodnejša davčna politika. Tako bi znižanje dohodninske obremenitve, skladno z usmeritvami interventnega zakona, lahko spodbudilo potrošnjo gospodinjstev in dodatno izboljšalo razpoloženje potrošnikov.

GZS izpostavlja tri ključna področja

Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic

Generalna direktorica GZSje dejala, da poslovno okolje postaja bolj predvidljivo, da pa ga bomo morali narediti bolj konkurenčno. Napovedala, da je bodo v referendumski kampanji interventni zakon »intenzivno podprli«.

Po sprejemu interventnega zakona gospodarstvo pričakuje sistematičen pristop k spremembam na ključnih področjih, ki bodo omogočila hitrejši razvoj podjetij in večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Med prioritetami je tako izpostavila hitrejšo presojo kompleksnih postopkov, kot so okoljevarstvena in gradbena dovoljenja, konkurenčne cene električne energije za velike poslovne porabnike ter posebne ukrepe, ki bodo namenjeni hitro-rastočim start-upom in scale-upom, kot so uvedba vitke družbe, ugodnejša obdavčitev opcij in implementacija Slovenske startup strategije.