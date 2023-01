Po covidnem zastoju so si sejmi in kongresi dobro opomogli

V nadaljevanju preberite:

Vodilna sejemska podjetja v Sloveniji, ki sodelujejo tudi v organizaciji kongresov in drugih poslovnih dogodkov, z olajšanjem zrejo v leto 2023. Po dveh katastrofalnih sezonah so v letu 2022 spet poslovali pozitivno in »oboroženi« z novimi izkušnjami za letos načrtujejo neokrnjene aktivnosti.

Opozarjajo pa, da spomin na epidemijo še ni popolnoma zbledel. Negativne posledice, ki ostajajo, so težji dostop do izvajalcev določenih storitev (ker jih je v letih sejemskega zastoja veliko tudi izstopilo iz panoge), poslabšale so se tudi letalske povezave Slovenije s svetom.