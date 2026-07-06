Po dveh letih le do imenovanja odbora

Mariborsko okrožno sodišče je po približno dveh letih zapletov z izpodbijanjem predlaganih kandidatov malih vlagateljev vendarle imenovalo skupino neodvisnih strokovnjakov. Odločitev še ni pravnomočna, a če ne bo sprememb, naj bi skupina zdaj v šestih mesecih pripravila osnutek predhodnega mnenja o bančnih izbrisih. Odbor naj bi ugotovil, ali so bili nekdanji imetniki bančnih delnic in podrejenih obveznic zaradi izrednih ukrepov prikrajšani bolj, kakor bi bili, če ti ukrepi ne bi bili izrečeni.

Odbor bi moral biti imenovan že dva meseca po uveljaviti zakona o pravnem varstvu razlaščenih bančnih vlagateljev, ki je bil prejet maja 2024. Vendar se to zaradi zapletov glede primernosti kandidatov ni zgodilo. Vlada in Banka Slovenije sta namreč nasprotovali tako rekoč vsem kandidatom, ki jih je predlagalo Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD). Zadeva je šla tako daleč, da je prejšnja vlada predvidela celo zakonsko možnost, da kandidate VZMD imenuje kar samo sodišče.

Sodišče naposled vendarle imenovalo odbor strokovnjakov, ki ga bodo sestavljali predsednik profesor dr. Žan Jan Oplotnik ter člani Leon Benigar Tošič, dr. Jerneja Prostor, dr. Christos Gortsos, dr. Boštjan Aver, Uroš Korže in Richard Caldwell. Zadnji trije so bili imenovani na predlog združenja, ostale pa so predlagali Banka Slovenije, vlada in sodišče.

Najprej osnutek

Odbor naj bi zdaj v šestih mesecih pripravil osnutek predhodnega mnenja, ali so bili nekdanji imetniki bančnih delnic in podrejenih obveznic zaradi izrednih ukrepov prikrajšani bolj kakor če ti ukrepi ne bi bili izrečeni. Pri tem nanj bi ugotovili, kakšna bi bila najverjetnejša obravnava posameznih razredov kvalificiranih obveznosti posamezne banke, če izredni ukrep ne bil izrečeni in koliko znaša razlika med najverjetnejšo in dejansko obravnavo posameznih razredov kvalificiranih obveznosti posamezne banke. v nadaljevanju bodo imeli deležniki možnost na to podati pripombe, potem pa naj bi v treh mesecih odbor pripravil mnenje.

V šestih mesecih do osnutka predhodnega mnenja. Ob oškodovnaju bo vlada pripravila poravnanlno shemo. Že trinajst let brez sodnega varstva.

Vse skupaj bo torej trajalo najmanj dodatnih osem mesecev. Če bo odbor ugotovil oškodovanje določenih vlagateljev, bo morala vlada z uredbo določiti poravnalno shemo in postopek izplačila, vključno z dinamiko izplačil. Zakon sicer predvideva, da so lahko oškodovani vlagatelji po poravnalni shemi upravičeni do največ 60 odstotkov škode, vključno s 60 odstotki zneska obresti. Sprejetje sheme ne bo obvezno, saj se bodo vlagatelji lahko odločili za odškodninsko tožbo.

100.000 razlaščencev

Od sanacije bank, ki je prinesla izredne ukrep in s tem razlastitev več kot 100.000 bančnih vlagateljev, miniva že 13 let. Razlaščeni vlagatelj. ki so bili lastniki delnic ali podrejenih obveznic v nominalni vrednosti 960 milijonov evrov, ves ta čas, kot je že ugotovilo ustavno sodišče, niso imeli možnosti pravnega varstva. Šele z imenovanjem omenjenega odbora bodo začeli teči roki za to. Razlaščeni vlagatelji se namreč lahko za odškodninsko tožbo odločijo šele potem, ko bo pripravljeno predhodno mnenje.

»VZMD pri tem ponovno javno opozarja, da zloglasna novela zakona o bančništvu, kljub temu da je uvedla sporne izredne ukrepe, ni spremenila tedaj (mednarodno!) veljavnih standardov vrednotenja bank! Prinesla je 'samo' procesno možnost, da se določeni instrumenti, ki predstavljajo finančno premoženje vlagateljev, izbrišejo tudi izven postopka zaradi insolventnosti. Obstoj (in)solventnosti pa je še vedno treba ugotavljati po enotnih in nespremenjenih strokovnih pravilih,« opozarjajo v združenju.