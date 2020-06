Po Franciji in Nemčiji še Španija na pomoč avtomobilski industriji

Španija je po Franciji in Nemčiji naslednja velika evropska država, ki med ukrepi za oživljanje gospodarstva predstavlja subvencije za nakup novih avtomobilov, tudi v tem primeru so zelo usmerjeni v električne avtomobile. Ukrepe pripravljajo še v Italiji, o pravi vsebin in časovni uvedbi le teh so polemike v Veliki Britaniji.Španija bo po napovedi premiera Pedra Sancheza za spodbude na področju avtomobilizma namenila 3,75 milijarde evrov. Tako naj bi po pisanju El Paisa do konca letošnjega leta za subvencioniranje nakupov avtomobilov namenili 350 milijonov evrov, od tega 100 milijonov za električni, 250 milijonov pa tudi za ...