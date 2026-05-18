    Po izgubi in padcu prihodkov Sija, prvi znaki okrevanja

    Po finančnem še poslovno prestrukturiranje družbe, član uprave Vjačeslav Korčagin odhaja iz družbe.
    V skupini Sij so lani ustvarili 930 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je slabih 12 odstotkov manj kot leto prej. Foto Jože Suhadolnik/Delo
    V skupini Sij so lani ustvarili 930 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je slabih 12 odstotkov manj kot leto prej. Foto Jože Suhadolnik/Delo
    18. 5. 2026 | 17:00
    4:46
    A+A-

    Po revidiranih konsolidiranih podatkih poslovanja so v skupini Sij lani imeli 930 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je slabih 12 odstotkov manj kot leto prej, in proizvedli 433.000 ton jekla ali 5,2 odstotka manj kot leta 2024. EBITDA je dosegla 10,4 milijona evrov, leto pa so sklenili s skoraj 118 milijonov evrov izgube. Na rezultat je vplivalo tudi 26,8 milijona evrov enkratnih učinkov, med katerimi so predvsem oslabitve sredstev, so sporočili iz Sija, ki je v postopku prestrukturiranja poslovanja.

    Več znanih slovenskih družb prodalo poslovne stavbe

    V prvem četrtletju letos je Slovenska industrija jekla – Sij po nerevidiranih konsolidiranih rezultatih poslovanja dosegla 237,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in proizvedla 87.000 ton jekla. EBITDA je dosegla sedem milijonov evrov, EBITDA marža pa 2,9 odstotka.

    V Siju pravijo, da so po daljšem obdobju upadanja kazalnikov lani zaznali prve znake zmernega izboljšanja trendov, a dodajajo, da razmere na trgu ostajajo zahtevne, zato okrevanje poteka zmerno. Menijo, da bi k izboljšanju položaja pozneje v letošnjem letu lahko pripomoglo okrevanje trga, ukrepi EU ter lastne aktivnosti podjetja.

    Andrej Zubitski Foto Jože Suhadolnik 
    »Evropska jeklarska industrija je bila leta 2025 še naprej podvržena številnim pritiskom in s tem najnižjim ravnem proizvodnje v več kot desetletju. Ti se odražajo tudi v naših rezultatih poslovanja. Od leta 2023 smo izpostavljeni zmanjšanju povpraševanja, rekordnemu pritisku uvoženega jekla iz Azije, vztrajno visokim stroškom energije in carinam na jeklo. V tem za skupino Sij zelo zahtevnem obdobju smo s podporo ključnih deležnikov, med katerimi so tudi banke, nekoliko stabilizirali finančne temelje skupine in vzpostavili pogoje, da se bomo v prihodnjih mesecih lahko osredotočili na prestrukturiranje in iskanje strateškega partnerja. To je ključno, saj razmere za poslovanje ostajajo volatilne kljub prvim previdnim znakom stabilizacije v nekaterih industrijah porabnicah jekla in ukrepom EU za pomoč jeklarski industriji,« je o poslovanju povedal predsednik uprave skupine Sij Andrej Zubitski.

    Sij je imel lani skoraj 112 milijonov evrov izgube.

    Evropska jeklarska industrija je bila tudi lani pod pritiskom.

    Izboljšanje razmer si obetajo v drugi polovici leta.

    Neto finančni dolg skupine Sij je ob koncu leta 2025 dosegel 321 milijonov evrov, marca letos pa je Sij s svojimi hčerinskimi in povezanimi družbami s podpisom pogodbe o prednostnih terminskih in revolving kreditih sklenil tudi dogovor o dolgoročnem financiranju. To vključuje večino bančne zadolženosti skupine in ji prinaša stabilnejšo finančno strukturo, hkrati pa vsebuje nabor finančnih pogojev, ki upoštevajo izzive, s katerimi se že dalj časa spopada evropska jeklarska industrija, pojasnjujejo v Siju. Letos 11. maja je naša jeklarska skupina prek družbe Sij Americas v Združenih državah Amerike pridobila tudi novo nepodrejeno zavarovano revolving posojilo v višini 22,5 milijona ameriških dolarjev, s katerim bo financirala tekoče potrebe po obratnem kapitalu in druge potrebe.

    Preobrazba in prevetritev uprave

    V skupini Sij so že pripravili celovit nabor več kot 45 pobud za preobrazbo podjetja, ki so jih v sodelovanju s svetovalci družbe Kearney pripravili zaposleni skupine Sij ter uživajo podporo bank in lastnikov. Poteka priprava podrobnega načrta implementacije.

    V obdobje notranje preobrazbe bo skupina vstopila tudi s prilagojeno sestavo uprave, ki bo zagotavljala osredotočeno vodenje in učinkovito izvedbo ključnih sprememb. Konec maja Sij zapušča Vjačeslav Korčagin, do zdaj član uprave in glavni izvršni direktor. Uprava bo še naprej delovala kot kolegijski organ. Sestavljajo jo Andrej Zubitski kot predsednik in člani Kristijan Bauer in Igor Malevanov, Tibor Šimonka pa ohranja funkcijo glavnega podpredsednika. Odstopil je tudi namestnik predsednika nadzornega sveta Miha Resman, ki zastopa državo, in bo svojo funkcijo opravljal do imenovanja novega člana na skupščini.

