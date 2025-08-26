Po letu dni še brez odbora, ki bo presojal bačne razlastitve

V nadaljevanju preberite:

Več kot leto dni po uveljavitvi zakona o sodnem varstvu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank sodišče še ni imenovalo niti odbora, ki naj bi pripravil predhodno mnenje o (ne)upravičenosti bančnih razlastitev ob sanaciji bank v letih 2013 in 2014. Okrožno sodišče Maribor je namreč na predlog vlade in Banke Slovenije izločilo tri kandidate, ki so jih predlagali predstavniki malih vlagateljev. Kaj to pomeni za vlagatelje in kaj za tožbe zoper Banko Slovenije?