Po medvedji korekciji se je vrnil bikovski trg

Tako je četrti konec tedna februarja prišla novica iz Italije, da virus covid-19 ni več pod nadzorom, vse drugo, bi lahko rekli, je zgodovina. Karantene in strogi ukrepi gibanja so v razvitem svetu postali del vsakdana.Vlagatelji na kapitalskih trgih so se odzivali tako kot se vedno, torej, da reagirajo na novice in poskušajo predvideti, kakšen vpliv bi določen dogodek lahko imel na gospodarstvo.Tudi vlagatelji so tako kot vsi drugi z mednarodno zdravstveno organizacijo WHO na čelu najprej predvideli, da bo virus lokalno omejen na Kitajskem in da bo globalno gospodarstvo utrpelo kratkoročne težave z dobavo izdelkov in polizdelkov, ...