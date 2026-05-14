Po NLB v lov za Addiko tudi Raiffeisen

Ponudbi bank sta časovno usklajeni, tudi Raiffeisen prag uspešnosti postavil na najmanj 75 odstotkov lastništva.

Po včerajšnji objavi prevzemne ponudbe NLB se je v boj za banko Addiko podala tudi avstrijska banka Raiffeisen, ki je prevzemno ponudbo objavila danes. Raiffeisen za delnico Addiko banke ponuja 26,5 evra, kar je 2,5 evra manj kot NLB. Skupaj bi tako za celoten Addiko odštela 516,75 milijona evrov, medtem ko je ponudba NLB vredna 565,5 milijona evrov. Obe banki lahko ceno in pogoje v času ponudbe pod predpisanimi pogoji tudi spremenita. Enako kot NLB je tudi Raiffeisen postavil 75-odstotni prag uspešnosti. Prevzemna ponudba poteka od danes do 22. julija, kar pomeni, da se bo zaključila hkrati s ponudbo NLB. Prav tako je v primeru uspešne ponudbe predviden dodatni rok za sprejem med 27. julijem in 27. oktobrom za preostale delničarje banke, enako kot pri NLB. V nasprotju z NLB, ki nima ...