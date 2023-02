Po prepovedi izvoza so napolnili skladišča, zdaj ugašajo stroje

V nadaljevanju preberite:

Kriza zaradi vojne v Ukrajini, visoka inflacija in še pred tem prepoved izvoza lesa, lesnih polizdelkov in izdelkov so pričakovano pustili posledice na lesnopredelovalni industriji v Bosni in Hercegovini. Les je eden glavnih naravnih virov, ki ga imajo v BiH v izobilju. Država z več kot polovično gozdnatostjo v lesnopredelovalni industriji zaposluje več kot 30.000 ljudi, tradicionalno pa BiH ni le vir polizdelkov, temveč slovi tudi po kakovostnih izdelkih in številnih mojstrih za delo z lesom.