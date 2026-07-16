Po proračunski luknji v kulturi še luknja v kmetijstvu

Kmetijski minister Janez Cigler Kralj namiguje, da je ministrstvo v času njegove predhodnice Mateje Čalušić sredstva porabljalo nesmotrno. Ali so bila sredstva porabljena tudi nezakonito, pa bo ugotovljeno v forenzični preiskavi. Del sredstev bo ministrstvo poskušalo zagotoviti s prerazporeditvami znotraj kmetijskega proračuna. Novi kmetijski minister je na tiskovno konferenco začel s pojasnilom, da ob primopredaji zaradi nepopolnih podatkov in pomanjkljivosti ni hotel podpisati primopredajnega zapisnika. Kot pravi Cigler Kralj so se podatki v zapisniku nanašali le na aktivnost zadnjega leta mandata Čalušićeve, ne pa na celoten mandata prejšnje vlade. Še vedno tečejo postopki ugotavljanja dejanskega stanja sledila pa bo natančna analiza porabe sredstev. »Za sredstva, ki so bila ...