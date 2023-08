Po prvih ocenah je škode v gospodarstvu blizu 400 milijonov evrov

Po dosedanjih podatkih podjetij je škoda v gospodarstvu blizu 400 milijonom evrov. Gre za škodo na infrastrukturi, opremi, materialu in izgubi prihodka, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. Ukrepi, ki jih je potrdil državni zbor, gredo v pravo smer. Zato moramo s takim tempom nadaljevati, ob tem pravi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Podjetja na najbolj prizadetih območjih nas opozarjajo, da v prvi vrsti potrebujejo funkcionalno prometno infrastrukturo, da lahko sploh dostopajo do svojih podjetij, dovažajo material in odvažajo proizvode. Stanje je posebej pereče na Koroškem.

Podjetja so z zadovoljstvom sprejela tudi možnost, ki je predvidena v včeraj noveliranem zakonu, in sicer predplačilo do višine 10 odstotkov prehodne ocene škode upravičencem, ki zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje. Mehanizem za to pomoč pričakujemo v naslednjem tednu, sporočajo iz GZS: »Domisliti je treba tudi shemo pomoči za povrnitev škode na stavbah in za subvencioniranje nakupov nove opreme. Podjetja pričakujejo tudi pomoč pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev ter moratorij na komercialne kredite. Med predlogi s strani podjetij je tudi odlog plačila akontacije dohodnine, DDV in prispevkov za neposredno prizadete, navodila kako ravnati v primeru uničenih zalog in kaj z olajšavami, ki so jih prejeli za nakup opreme, če je bila ta uničena v poplavah.«