Po rekordnem letu Srbija napoveduje strmo rast plač

Kopaonik, Srbija – Finančni minister Srbije Siniša Mali po uspešnem lanskem letu, ko mu je uspelo zaključiti petletni proces fiskalne konsolidacije, za prihodnjih pet let svojim državljanom obljublja povečanje plač in pokojnin. Zaveda se, da obsežne naložbe v infrastrukturo in nova delovna mesta ne pomenijo nič, če se država prazni.Srbija je v zadnjih letih bila izjemno uspešna pri privabljanju tujih neposrednih investicij, britanski poslovni časnik Financial Times je to balkansko državo lani razglasil kot najbolj uspešno v kategoriji tujih neposrednih investicij glede na njeno velikost. Obseg neto tujih neposrednih naložb ...