Po slabih cestah ljudje odhajajo, po dobrih se vračajo

Republika Srbska se v zadnjih letih sooča z znatnim povečanjem prometa, kar je povzročilo precejšnje obremenitve na obstoječi prometni infrastrukturi. Kot je poudaril Zoran Stevanović, prometni minister v tej entiteti Bosne in Hercegovine, obstoječe ceste ne zadoščajo za normalno potekanje prometa. Za izboljšanje stanja imajo na mizi precej projektov, denarja pa, kot pravi, ne manjka.

Da bi izboljšali prometno povezljivost in zmanjšali obremenitve, Republika Srbska izvaja več pomembnih infrastrukturnih projektov. Eden ključnih je povezovanje Prijedorja in Beograda z avtocesto, kar bo omogočilo boljšo povezavo te entitete Bosne in Hercegovine s srbsko prestolnico. Trenutno se gradi odsek Prijedor–Banjaluka, od Banjaluke do Doboja je avtocesta že zgrajena, v načrtu pa so še trije odseki. Gradnjo avtocest Sarajevo–Svilaj in Sarajevo–Budimpešta minister za infrastrukturo Zoran Stevanović vidi kot pomembno za povezovanje s preostankom BiH in sosednjimi državami.