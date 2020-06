Po spletu do računovodje

V zadnjih dveh mesecih so morala tako mala podjetja kot računovodje in računovodski servisi svoje delo prilagoditi novim razmeram. Digitalizacija računovodstva in brezkontaktna izmenjava dokumentov sta čez noč postali realnost.»Če se pred razglasitvijo epidemije podjetja niso zavedala ali morda niso verjela v moč in potrebo po digitalizaciji svojega poslovanja, se je mnenje v tem času spremenilo. Brezpapirno poslovanje je postalo imperativ, podjetja so se začela pospešeno odločati za najem naprednih storitev in programskih rešitev v oblaku. Te so tudi idealna kombinacija za delo med računovodskim servisom in podjetnikom,« ...