FOTO:Po turizmu čas za podporo izvozu?

Ljubljana – Država je doslej gospodarstvu najbolj pomagala z dvema ukrepoma s trga dela: subvencioniranjem čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Poroštvena shema še ne deluje. S turističnimi boni spodbuja povpraševanje v turizmu, z infrastrukturnimi projekti pa gradbeništvo. Ali je čas, da bi pomagala tudi izvoznim podjetjem, ki ustvarijo večino slovenskega BDP?»Da, to bi bilo nujno,« odgovarja izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković. Vendar ker so večji izvozniki vključeni v verige vrednosti in so odvisni od naročil proizvajalcev avtomobilske industrije, gospodinjskih aparatov, strojev, jim ...