Po virtualnih sestankih smo pogosto brez energije

Virtualna srečanja še nikoli niso bila tako v porastu kot v času epidemije. Zaradi preventivnih ukrepov so številna podjetja organizirala delo na daljavo, s prijatelji pa se sestajamo na spletu. Komunikacija med zaposlenimi, sestanki med poslovnimi partnerji, zaposlitveni razgovori, druženja med prijatelji – vse to se je preneslo v virtualno okolje. Zato se ob koncu dneva lahko hitro zalotimo, da smo cel dan preživeli pred računalniškim ekranom.Na spletni strani BBC so objavili razlago znanstvenikov, zakaj tovrstna komunikacija ni tako učinkovita in prijetna, kot če se sestanemo v živo. Dva znanstvenika sta hkrati pojasnila, zakaj nas virtualna srečanja izčrpavajo.