Pobudi za okrepitev vloge obdavčitve pri doseganju okoljskih ciljev

Novi temelji obdavčitve energentov

Ljubljana - Evropska komisija je danes začela javni posvetovanji o dveh pobudah, ki naj bi okrepili vlogo obdavčitve pri doseganju okoljskih ciljev EU. Gre za spremembo direktive o obdavčitvi energije in o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM).Posvetovanji bosta potekali do 14. oziroma 28. oktobra, v njih pa lahko sodelujejo vsi državljani in zainteresirane strani.Evropski zeleni dogovor omenjeni pobudi vidi kot sredstvo za prehod k bolj zelenemu in trajnostnemu gospodarstvu Evrope. Poleg tega pa komisijin načrt okrevanja za Evropo predlaga nove pristope (kot je na primer CBAM), ki bi okrepili prispevke v evropski proračun in razbremenili države članice, oslabljene zaradi krize koronavirusa.Sprememba direktive o obdavčitvi energije naj bi postavila nove temelje obdavčitve energentov - elektrike, naravnega plina in premoga - v Evropski uniji, ki bi bolje odražali evropske okoljske cilje. Cilj tega je preoblikovanje obdavčitve energije tako, da bi potrošnike in podjetja spodbudili k bolj okolju prijaznemu ravnanju.Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) pa bi pomagal zmanjšati tveganja selitve virov CO2 in preusmeritve proizvodnje v države z manj strogimi zelenimi predpisi, so sporočili iz Evropske komisije.