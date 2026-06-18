Počasni vlak bo pozdravila nova postaja

V Kopru prenavljajo poslopje potniške železniške postaje, ki je odprla vrata 25. maja 1979. Prenovljena stavba bi morala biti nared do konca leta 2026, ko naj bi pričakala potniške vlake, ki bodo v začetku leta 2027 (predvidoma v prvem četrtletju) pripeljali po novem tiru. Zgradba bo prenovljena, ne pa tudi peroni in predvsem ne tovorno postajališče, za katero v Luki Koper in pri Slovenskih železnicah (SŽ) opozarjajo, da bo po dograditvi drugega tira »ozko grlo« za tovorne vlake, namenjene v pristanišče.

Iz odgovora direkcije za infrastrukturo sklepamo, da v Kopru še deset let ne bodo povečali tovorne postaje. Toda leta 2024 so na DRSI Delu odgovorili bistveno bolj optimistično. Tedaj so napovedali, da bi do leta 2027 izdelali investicijsko in projektno dokumentacijo, leta 2028 bi začeli pripravljalna in glavna dela izdelali do 2033. Zdaj so se možnosti za dograditev tovorne postajo podaljšale še za najmanj tri leta. To pomeni, da bo vzporedni tir prej narejen, kot bodo razširili tovorno postajo. Tudi v občini Koper so presenečeni, saj se z DRSI že nekaj časa dogovarjajo o prodaji 3,6 hektara treh zemljišč, katerih vrednost je ocenjena na od pet do sedem milijonov evrov.