Delodajalska združenja ukrep podpirajo, ker bi po njihovi oceni podjetjem olajšal zaposlovanje visoko usposobljenih strokovnjakov in ohranjanje razvojnih delovnih mest v Sloveniji.

Različne neto plače pri enakem strošku dela

Ko slovensko podjetje za strokovnjaka tekmuje s tujim delodajalcem, je pomembno, koliko od stroška zaposlitve pride do zaposlenega. Delež, ki ga od tega zneska zajamejo davki in prispevki, meri davčni primež. Po poročilu OECD Taxing Wages 2026 je ta v Sloveniji leta 2025 pri samskem zaposlenem brez otrok s povprečno plačo znašal 45,3 odstotka, povprečje OECD pa je 35,1 odstotka. Slovenija se je po višini obremenitve uvrstila na šesto mesto med 38 članicami.

Delodajalska združenja razliko pri višjih plačah ponazorijo s primerjavo pri enakem strošku dela. Že pri povprečni plači 2.730 EUR bruto mesečno bi zaposleni v desetih primerjanih državah v povprečju prejel 150 EUR neto več na mesec. Ta razlika med prejemkom v Sloveniji in tujini pa se še močno poveča pri višjih plačah, ki so v Sloveniji najbolj obdavčene. Pri 9.000 evrih mesečnega stroška bi tako zaposleni v primerjanih državah v povprečju prejel 580 evrov več neto kot v Sloveniji. Pri strošku 12.000 evrov bi bila razlika kar 1.060 evrov na mesec. Primerjava zajema Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Hrvaško, Slovaško, Češko, Poljsko, Madžarsko, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Slovensko podjetje mora torej zaposlenemu za enako neto ponudbo nameniti bistveno več denarja.

Konkurenčna ponudba pa je pomembna tudi zato, ker Slovenija po ocenah IMD težko privablja in zadržuje strokovnjake. Na lestvici za leto 2026 je med 70 državami na 68. mestu po privlačnosti za visoko usposobljene tuje kadre in na 62. mestu pri kazalniku bega možganov.

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Kaj za Slovenijo pomenijo selitve oddelkov

Razpoložljivost kadra šteje tudi pri odločitvi, kje bo podjetje imelo razvoj, upravo ali druga ključna področja poslovanja. Po navedbah delodajalskih združenj je v letih od 2022 do 2026 vsaj 17 velikih podjetij preselilo na Hrvaško upravo ali drugo pomembno funkcijo. Ko se z oddelkom preselijo delovna mesta, Slovenija izgubi tudi del prihodkov od davkov in prispevkov.

Po ocenah Inštituta Razvojnik odhod desetih razvojnih IT-oddelkov z osmimi zaposlenimi na oddelek in mesečno plačo po 5.500 evrov bruto pomeni 3,4 milijona evrov manj javnih prihodkov na leto. Pri selitvi desetih uprav ocenjujejo letni izpad na 3,1 milijona evrov.

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi s kapico omejil osnovo za prispevke, ki jih ureja zakon o prispevkih za socialno varnost. Do 7.500 evrov se obračun ne bi spremenil. Nad pragom bi ob isti bruto plači podjetje plačalo manj prispevkov, zaposleni pa bi prejel višjo neto plačo. Dohodnina bi se še naprej obračunavala.

Podjetja bi tako lahko za isti strošek ponudila višjo neto plačo. Če jim to pomaga obdržati razvoj v Sloveniji, lahko tu ohranijo delo celotne ekipe, tudi sodelavcev s plačami pod pragom kapice. Od razvojnih projektov pa imajo lahko korist tudi domači dobavitelji, ki zanje dobijo naročila.

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