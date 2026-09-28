Pocenitev dizelskega goriva, rekordna cena bencina

Razmere na regionalnih trgih naftnih derivatov se vse bolj negotove, kar se pozna tudi v tokratni spremembi cen pogonskih goriv, kjer se bo bencin nekoliko podražil, dizelsko gorivo in kurilno olje pa se bo opazno pocenilo. K olajšanju na črpalkah je prispevala tudi vlada, ki je podaljšala ukrep znižanje CO2 takse na nič evrov. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka, znašale 1,760 evra za liter bencina, 1,929 evra za liter dizelskega goriva in 1,552 evra za liter kurilnega olja, sporočajo iz ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Bencin se bo tako podražil za 1,2 centa, kar pa je dovolj, da bo presežena rekordna cena iz leta 2022. Največ do zdaj so morali vozniki za bencin plačati med 21. junijem in 4. julijem ...