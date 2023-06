Pocenitve ob rekordni inflaciji: cenejši kurilno olje, rabljeni avtomobili ...

V nadaljevanju preberite:

Kljub visoki inflaciji, ki se na ciljne ravni ne bo vrnila še kar nekaj časa, se nekateri izdelki ne dražijo. Prav nasprotno, v zadnjem letu so se pocenili. Preverili smo, za kaj je zdaj treba odšteti manj kot pred letom dni in kakšni so trendi glede gibanja cen za prihodnje?