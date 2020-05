Počivalšek napoveduje podaljšanje pomoči za turizem

Kmalu odpiranje turističnih nastanitev

Zdravko Počivalšek FOTO: Zaslonska slika

Ljubljana – Turizem, ki ustvari dobrih 12 odstotkov slovenskega BDP in je med najbolj prizadetimi panogami , lahko računa na dodatno pomoč države, je napovedal minister za gospodarstvo. Vladi bo predlagal podaljšanje ukrepov pomoči za turistično panogo, denimo sofinanciranje čakanja na delo. Na ministrstvu pa so za Delo potrdili, da lahko turizem v okviru tretjega svežnja protikriznih ukrepov računa tudi na znižanje davka na dodano vrednost (DDV).Počivalšek je pred začetkom srečanja strokovnega sveta za turizem povedal, da bi lahko državno pomoč za turizem podaljšali za nekaj mesecev ali do konca leta. »Turizem je prvi doživel vpliv krize s koronavirusom in bo, tudi zaradi navezave na tuje goste, kasneje v polni meri zagnal svoje delovanje,« je predlog utemeljil Počivalšek.Terase lokalov se odpirajo danes, v nadaljevanju pa bi lahko še v prvi polovici maja vrata odprli manjši nastanitveni ponudniki, v drugi polovici meseca ali v juniju pa bi sledili večji koraki. Ob tem Počivalšek opozarja, da določenih aktivnosti še kar nekaj časa ne bo, denimo večjih prireditev predvidoma ne bo vse do konca leta. Postopno odpiranje turističnih zmogljivosti od sredine maja predlaga tudi turistična panoga.S predstavniki turističnega gospodarstva in relevantnih institucij naj bi minister danes govoril predvsem o dodatnih ukrepih za pomoč panogi ter standardih, ki bodo veljali za gostinske in turistične obrate ob ponovnem zagonu. O tem se turistična panoga, kot smo že poročali, usklajuje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V luči želje po boljšem povezovanju turizma in kmetijstva, ki bi lahko prineslo nov zagon slovenskemu podeželju, pa je na sejo sveta Počivalšek povabil tudi kmetijsko ministricoOcene o tem, kolikšen padec letos grozi prihodkom v turizmu, so zelo različne, od 30 do 70 odstotkov. Veliko bo odvisno tudi od hitrosti odpiranja meja. »Osnova je epidemiološka slika, ki nam trenutno daje optimistično podlago,« je dejal minister.Počivalšek se je prejšnji teden glede odpiranja meja sestal s hrvaškim ministrom za turizem Garijem Cappellijem . Konkretnih rešitev glede protokola pri tem še ni, ta teden pa naj bi se o tem pogovarjala direktorja obeh nacionalnih inštitutov za javno zdravje.