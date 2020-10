Podaljšanje delovanja le s presojo vplivov na okolje

Iz Jedrske elektrarne Krško (NEK) so vlogo za predhodni postopek v zvezi s podaljšanjem delovanja elektrarne za 20 let, od 2023 do 2043, poslali pred štirimi leti. V tem času je Agencija za okolje (Arso) že odločila, da za podaljšanje delovanja presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno dovoljenje nista potrebna, po sodbi upravnega sodišča pa se je ta odločitev spremenila.



Na sklep, da za podaljšanje delovanja presoja vplivov ni potrebna, se je pritožilo več nevladnih organizacij, ministrstvo za okolje in prostor pa je njihovo pritožbo zavrnilo. Zato je sledila tožba na upravnem sodišču, ki ni moglo v celoti zavreči ali potrditi tega, ali se s katerim od posegov, potrebnih za podaljšanje obratovanja, spreminja fizična stvarnost območja.



Upravno sodišče je opozorilo, da je treba presoditi vpliv vseh del, ki imajo lahko škodljive posledice za okolje, tudi če imajo pozitiven vpliv na varnost in učinkovitost naprave. Arso je zdaj tako odločila, da je treba za podaljšanje obratovanja NEK opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.



V NEK so že povedali, da bodo izpolnili vse zahteve zakonodajalcev, tako kot doslej. V Gen energiji, ki je polovična lastnica NEK, pa se že več let pripravljajo na gradnjo drugega bloka v Krškem, ta naj bi nadomestil sedanjega.