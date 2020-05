Podaljšanje veljavnosti turističnih vavčerjev ni predvideno

Simon Zajc,minister za okolje in prostor,Ljubljana Slovenija 20.12.2019 [Portret] Foto Roman Šipić



Ljubljana – Turistični vavčerji za dopustovanje Sloveniji, kot kaže, ne bodo veljavni od 1. junija, kot se je sprva napovedovalo, ampak kakšen mesec dni kasneje. Vlada mora namreč v osmih dneh po sprejetju zakona sprejeti še uredbo, ki bo urejala uporabo teh bonov, zeleno luč temu ukrepu pa mora prižgati še Evropska komisija. To je v četrtek na Televiziji Slovenija povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvoKot je znano, tretji interventni sveženj predvideva tudi, da bi za spodbujanje domačega turizma vsak polnoletni državljan prejel po 200 evrov, mladoletni pa po 50 evrov vavčerja, ki ga bo lahko izkoristil za plačilo nastanitve oziroma nastanive z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in drugih turističnih nastanitvenih obratih. Interventni zakon naj bi poslanci obravnavali prihodnji teden in naj bi začel veljati 1. junija, zato se je pričakovalo, da bodo takrat začeli veljati tudi boni, a kot kaže, se bo to zamaknilo vsaj za mesec dni. To pomeni, da jih državljani junija še ne bodo mogli unovčiti in jih bodo morali nato namesto v sedmih porabiti v šestih mesecih.Točnega datuma začetka veljavnosti vavčerja državni sekretar ni znal napovedal: »Bi prej rekel s prvim julijem, če bi že moral ugibati. Ampak upam, da kak dan prej.« Na ministrstvu za gospodarstvo pojasnjujejo, da so vse aktivnosti usmerjene »v čimprejšnjo realizacijo turističnih bonov«. Podaljšanje njihove veljavnosti, ki naj bi se iztekla konec letošnjega leta, pa po navedbah ministrstva za zdaj ni predvideno.Ob sprejemanju interventnega zakona je bilo izpostavljeno, da bo lahko posameznik vrednost turističnega vavčerja unovčil le naenkrat pri enem ponudniku, zato nas je zanimalo, ali se razmišlja, da bi bilo mogoče bon porabiti v več delih. Na ministrstvu odgovarjajo, da zakon tega izrecno ne opredeljuje in da bodo pogoje uporabe bonov tako za potrošnike kot ponudnike določili podzakonski akti, ki bodo sprejeti najkasneje v osmih dneh po potrditvi zakona v državnem zboru. Ta akt naj bi med drugim določil tudi, kako bo s prenosljivostjo bonov.Direktor Turistično gostinske zbornicepravi, da jih sam zamik začetka veljavnosti turističnih vavčerjev niti toliko ne moti: »Nam se zdi bolj pomembno, da se vse skupaj temeljito domisli, da bo potem ta ukrep tudi lažje koristiti in ne bo preveč neznank.« Se pa v zbornici zavzemajo, da bi veljavnost teh bonov podaljšali v zimo, saj je naša smučarska središča prizadela najprej mila zima nato pa še epidemija. Sicer pa turistična panoga opozarja, da so vavčerji sicer dobrodošel ukrep, a ne sistemski, saj so usmerjeni le v določene turistične segmente.Da bi morali vavčerji vključevati tudi druge turistične dejavnosti in ne le nastanitvene menijo tudi v združenju Turističnih vodnikov Slovenije, saj denimo bona ne bo mogoče unovčiti za vodenje.Skupna vrednost turističnih bonov naj bi bila 365 milijonov evrov, vlada pa pričakuje, da bodo dopustniki za storitve, ki jih na izbrani lokaciji ne bodo mogli plačati z bonom, porabili še dodatnih 172 milijonov evrov.