Podaljški v boju med NLB in Raiffeisen za Addiko

Boj za avstrijsko banko Addiko je na vrhuncu. Prihodnji teden bi se morali zaključiti ponudbi avstrijske banke Raiffeisen Bank International (RBI) in slovenske NLB, vendar pa bosta obe ponudbi podaljšani, potem ko je NLB najavila znižanje prevzemnega praga. Kljub temu, da tekmeca nižata pogoje, NLB pa je dvakrat zvišala ceno, pa uspeh nobene tekmice ni zagotovljen. Neuspeh obeh ponudb, je neugoden tudi za Addiko. Obe tekmici sta ob objavi prevzemne ponudbe postavili visok prevzemni prag 75 odstotkov glasovalnih pravic. To bi prevzemniku omogočilo lažjo konsolidacijo prevzete družbe, a se je ta prav izkazal za nedosegljiv. RBI, ki delničarjem ponuja 26,5 evra za delnico in morebiten dodatek ob prodaji mreže v Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini je zbrala nekaj več kot 50 odstotkov ...