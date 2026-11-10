Podatkovni centri bodo leta 2030 porabili toliko elektrike kot celotna Japonska

Pred dnevi je odmevala akcija nizozemskih protestnikov, ki so v Amsterdamu vdrli na gradbišče Microsoftovega podatkovnega centra. Zasedbo gradbišča so preprečili policisti, šlo pa je za širšo evropsko akcijo proti gradnji novih podatkovnih centrov, ki po opozorilih okoljevarstvenikov močno obremenjujejo energetsko infrastrukturo in okolje. V okviru dvodnevne kampanje, ki je pod okriljem koalicije Stop Dirty Data Centres (Ustavite umazane podatkovne centre) 6. in 7. novembra potekala po 92 mestih po vsej Evropi, so nasprotniki pospešene gradnje podatkovnih centrov opozarjali, da tovrstni objekti porabijo velikanske količine elektrike in vode za hladilne sisteme in zasedajo zemljišča, poleg tega pa povzročajo tudi hrup in nepravično porazdelitev gospodarskih koristi. Koalicija, ki povezuje ...